Засновник TLK NEWS вийшов із тіні. Що він розповів про себе й карту загроз для Харкова

Засновник харківського Telegram-каналу TLK NEWS, який попереджає про російські атаки, показав обличчя й представився Андрієм. Він також розповів, як інтерактивна карта проєкту перетворюватиме текстові попередження на позначки.

Про це засновник TLK NEWS розповів у відеозверненні на YouTube.

За словами Андрія, система зі штучним інтелектом автоматично оброблятиме дописи в Telegram і показуватиме приблизне розташування та напрямок руху повітряних цілей. Це дасть змогу оновлювати карту без ручного нанесення позначок. Текстові попередження й надалі виходитимуть у звичному форматі, а в дописах каналу вже з’являється посилання на TLK MAP ALERTS.

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Згодом команда планує додати персональні сповіщення. Користувачі зможуть позначити кілька важливих для себе місць, наприклад дім чи роботу, обрати радіус для кожного й отримувати попередження, коли, за даними каналу, загроза наближатиметься до цієї зони. Засновник також анонсував відеоблоги про роботу команди.

Андрій розповів, що майже півтора року працював із дронами-перехоплювачами. За його словами, за цей час він збив чотири російські “Шахеди”, зокрема один реактивний. Нині він працює пілотом-інженером і бере участь у випробуваннях безпілотників. Команда також працює над школою дронів, щоб передавати свій досвід.

TLK NEWS Андрій започаткував у 2022 році, щоб попереджати людей про небезпеку під час обстрілів. Проєкт починався як ініціатива однієї людини, а тепер канал має близько 641 тисячі підписників. Про розробку власної карти команда повідомляла ще в жовтні.

У жовтні карта орієнтовного руху російських дронів і ракет також з’явилася в офіційному застосунку “Повітряна тривога”. Вона отримує дані від Повітряних сил ЗСУ.