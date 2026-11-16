Біля берегів Болгарії перекинулося судно з пшеницею: 12 моряків врятували гелікоптером

У Чорному морі біля узбережжя Болгарії перекинулося вантажне судно BETUL 8, яке перевозило пшеницю з Румунії до Єгипту. Усіх 12 членів екіпажу вдалося врятувати.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство транспорту Болгарії.

Сигнал лиха надійшов уранці 16 листопада від судна під прапором Сомалі, яке перебувало приблизно за 40 морських миль на південний схід від мису Каліакра, у виключній економічній зоні Болгарії.

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За даними міністерства, судно перевозило пшеницю. Причина аварії наразі невідома.

Як уточнює Болгарське національне телебачення (БНТ), на місці аварії працювали чотири кораблі протимінної військово-морської групи в Чорному морі — два болгарські, один румунський та один турецький. До операції також залучили військово-повітряні сили Болгарії. Для спостереження та розвідки району використовували два вертольоти Cougar і літак Су-25.

Усіх 12 моряків підняли на борт вертольота для доправлення на морську авіабазу “Чайка”. Врятовані перебувають у доброму загальному стані. Серйозно постраждалих немає.