У Краснодарському краї уразили Ільський НПЗ: Генштаб розкрив деталі

У ніч на 16 листопада Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Під удар потрапили ключові установки первинної переробки нафти та комплекс виробництва автомобільних бензинів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, уражено установки атмосферної трубчастої переробки нафти АТ-4, АТ-5 та АТ-6. Саме з них починається процес переробки сирої нафти у готові нафтопродукти.

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Також під удар потрапив комплекс виробництва автомобільних бензинів. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії та здатний переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

У Генштабі зазначили, що продукція заводу використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських військ. Через розташування на півдні РФ підприємство має важливе логістичне значення для постачання пального російським угрупованням на фронті та в окупованому Криму.

У Генштабі заявили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують воєнно-економічний потенціал Росії.