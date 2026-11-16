BBC: Російські мільярдери вже уявляють майбутнє країни без Путіна

Частина найбагатших російських бізнесменів почала замислюватися про майбутнє Росії після відходу Володимира Путіна від влади. Попри рекордну кількість мільярдерів та зростання їхніх статків, представники бізнес-еліти мають обмежений політичний вплив усередині країни й перебувають під західними санкціями.

Про це пише BBC.

Одним із показових прикладів відносин Кремля з великим бізнесом стала зустріч Путіна з російськими олігархами 24 лютого 2022 року, через кілька годин після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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У Катерининській залі Кремля зібралися понад 30 найбагатших підприємців країни. Путін закликав їх підтримати економіку та співпрацювати з урядом.

“Хотів би звернутися і до вас із закликом поставитися з розумінням до того, що відбувається, і солідарно працювати з урядом у пошуку тих інструментів, які підтримували б виробництво, економіку, робочі місця”, — заявив він.

На оприлюдненому Кремлем відеозаписі жоден із присутніх мільярдерів не виступив.

BBC нагадує, що російські бізнесмени давно усвідомили ризики відкритої критики президента. У 2003 році нафтовий магнат Михайло Ходорковський, який фінансував опозиційні групи, звинуватив Путіна в потуранні корупції. Згодом він провів десять років у в’язниці за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків, шахрайстві та розкраданні, які сам заперечував.

Після початку повномасштабної війни Кремль застосовував до бізнесменів політику заохочень і покарань. У критиків війни конфісковували активи, тоді як лояльні підприємці отримували великі державні оборонні контракти.

За даними Forbes, кількість російських мільярдерів досягла історичного максимуму — 155 осіб. Їхні сукупні статки також встановили рекорд, наблизившись до 700 млрд доларів. Проте гроші більше не гарантують їм політичного впливу.

“У них немає карт, у них немає гри. Вони багаті тому, що мають стосунок до Путіна, а не навпаки”, — пояснив російський політик та аналітик в еміграції Дмитро Некрасов.

За межами Росії бізнесмени стикаються з обмеженнями через західні санкції.

Фінансист Білл Браудер, який раніше був найбільшим іноземним інвестором у Росії, зазначає, що російські олігархи не можуть вільно користуватися приватними літаками та швартувати яхти в багатьох престижних європейських портах.

Журналіст The Economist Аркадій Островський вважає, що у сприйнятті майбутнього країни представниками бізнес-еліти відбувається “історичний політичний зсув”.

За даними BBC, деякі російські мільярдери вже обмірковують, якою може стати країна після відставки або смерті Путіна. Зокрема, вони розглядають можливість повернення до моделі 1990-х років, коли олігархи отримували значні переваги завдяки близькості до влади, або формування здоровіших політичних процесів.