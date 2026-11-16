У російському Азові дрони атакували нафтобазу: пожежі на чотирьох об’єктах, є поранені

У ніч на 16 листопада в місті Азов Ростовської області РФ після атаки безпілотників виникли пожежі на чотирьох виробничих об’єктах, один із яких — нафтобаза. Троє людей дістали поранення.

Про наслідки атаки повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Близько опівночі в регіоні оголосили загрозу атаки безпілотників, місцеві жителі повідомляли про вибухи.

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Згодом у мережі з’явилися фото та відео пожеж. Осінтери встановили, що займання виникло в районі розташування двох нафтобаз — ТОВ “ФЛЕШ ЕНЕРДЖІ” та ТОВ “Юг-Імпекс”.

Нафтобаза “ФЛЕШ ЕНЕРДЖІ” призначена для приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів і має 10 резервуарів загальним об’ємом понад 6500 кубометрів. Компанія “Юг-Імпекс” займається торгівлею та зберіганням палива.

Зранку губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив виникнення пожеж на чотирьох виробничих об’єктах в Азові, відомо про трьох постраждалих чоловіків.

Напередодні, 15 листопада, внаслідок атаки БпЛА на Таганрог, за даними губернатора, загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Було пошкоджено міст на автомобільній трасі та дві електропідстанції. Попередньо, під час цієї атаки було пошкоджено підстанцію 220 кВ “Таганрог-10”, яка бере участь в електропостачанні міста та його промислової зони, зокрема підприємства “ТАГМЕТ”.