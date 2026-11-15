Гленн Клоуз і Рідлі Скотт отримають почесні “Оскари” після десятиліть без перемог

Американська акторка Гленн Клоуз і британський режисер Рідлі Скотт 15 листопада отримають почесні премії “Оскар” за багаторічний внесок у кінематограф. Попри десятиліття успішної кар’єри та численні номінації, жоден із них раніше не здобував цієї нагороди.

Про це повідомляє Associated Press.

Церемонія Governors Awards відбудеться в залі Ray Dolby Ballroom у комплексі Ovation Hollywood, де також проводять основну церемонію вручення “Оскарів”.

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Гленн Клоуз номінували на “Оскар” вісім разів

79-річна Гленн Клоуз вважається однією з найвидатніших акторок, які жодного разу не перемагали на “Оскарі”.

За свою п’ятдесятирічну кар’єру вона отримала вісім номінацій на премію Американської кіноакадемії. За кількістю номінацій без перемог Клоуз зрівнялася з британським актором Пітером О’Тулом.

Уперше акторку номінували 1983 року за роль у фільмі “Світ за Гарпом”. Серед її найвідоміших робіт — психологічний трилер “Фатальний потяг” 1987 року, за який вона також претендувала на “Оскар”.

Востаннє Клоуз номінували за роль у драмі “Сільська елегія” 2020 року.

“Я отримала свою першу номінацію на “Оскар” 43 роки тому. Тож це вже ціле життя, розумієте? І це приголомшує”, — сказала акторка в коментарі AP.

Водночас Клоуз здобула майже всі інші престижні нагороди в індустрії розваг, зокрема три премії “Еммі”, три “Тоні” та три “Золоті глобуси”.

Рідлі Скотт також ніколи не отримував “Оскара”

88-річний Рідлі Скотт, режисер культових фільмів “Чужий”, “Той, хто біжить по лезу” та “Гладіатор”, за свою кар’єру чотири рази номінувався на “Оскар”, але жодного разу не переміг.

Зокрема, його висували на нагороду за найкращу режисуру фільмів “Тельма і Луїза” та “Чорний яструб”.

Скотт не буде присутній на церемонії. Він прийме нагороду через заздалегідь записане відеозвернення.

Кого ще відзначать на Governors Awards

Почесні нагороди також отримають аніматор Disney Флойд Норман і продюсерки компанії Killer Films Крістін Вейчон та Памела Коффлер.

Премію Governors Awards традиційно присуджують діячам кіно за видатні досягнення протягом кар’єри. Часто її лауреатами стають митці, які здобули широке визнання, але так і не виграли конкурсного “Оскара”.

Минулого року таку нагороду отримав актор Том Круз.