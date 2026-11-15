В Естонії зірвали диверсію російської ГРУ проти виробника дронів Threod Systems

В Естонії затримали підозрюваних у спробі підірвати та підпалити приміщення компанії Threod Systems, яка виробляє безпілотники. За даними естонських спецслужб, напад 14 листопада організувало Головне розвідувальне управління Генштабу Росії (ГРУ).

Про це повідомили Служба внутрішньої безпеки Естонії (KAPO) та міністр закордонних справ Маргус Цахкна у соцмережі X.

За інформацією KAPO, спроба нападу сталася 14 листопада о 03:06. Метою зловмисників було спричинити вибух і підпалити будівлю оборонного підприємства.

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Естонські правоохоронці оперативно встановили та затримали підозрюваних.

“Ми радимо навіть не розглядати такі пропозиції роботи від Росії. Наслідки серйозні!” — наголосили у KAPO.

Естонія звинуватила російську військову розвідку

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що замовником диверсії була російська військова розвідка ГРУ.

“Це ще один приклад того, як Росія використовує диверсії та примус, щоб дестабілізувати наші суспільства, посіяти страх і відвернути увагу від підтримки України”, — зазначив міністр.

На думку Цахкни, Кремль дедалі частіше вдається до диверсій через невдачі на полі бою в Україні.

Він наголосив, що Естонія серйозно ставиться до будь-яких спроб підірвати її безпеку.

За словами міністра, підозрюваних уже затримали, триває кримінальне провадження.

Естонія також продовжить співпрацю з міжнародними партнерами, щоб встановлювати причетних до подібних операцій та притягувати їх до відповідальності.

Естонія обіцяє посилювати тиск на Росію

Цахкна заявив, що країна й надалі підтримуватиме санкції, міжнародну ізоляцію Росії та обмеження на поїздки для російських громадян.

За його словами, тиск триватиме, доки Росія не припинить агресію проти України та не визнає повної відповідальності за свої дії.

Подробиць щодо особи затриманих, способу підготовки диверсії та можливих пошкоджень підприємства естонські посадовці у своїх повідомленнях не навели.