Збитки України від російських атак сягнули майже $8 млрд — Корецький

Збитки України внаслідок щоденних російських ударів по енергетиці, економіці, зв’язку та критичній інфраструктурі сягають майже $8 млрд. Крім того, через атаки держава недоотримує податкові надходження.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками телефонної розмови з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Сторони обговорили двосторонню співпрацю та підтримку Естонією євроінтеграційного курсу України.

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Окрему увагу приділили енергетиці та залізниці, зокрема постачанню локомотивів, а також фінансуванню потреб України наступного року.

Корецький і Міхал також узгодили спільний підхід до Конференції з відновлення України URC-2027, яка відбудеться у січні в Таллінні.

За словами українського прем’єра, з огляду на ситуацію та виклики цієї зими конференція має приділити особливу увагу стійкості України.

“Конференція має дати конкретний результат: практичну допомогу та консолідовану підтримку партнерів уже зараз”, — заявив Корецький.

Він подякував Естонії та Крістену Міхалу за послідовну підтримку України й партнерство.