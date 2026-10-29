Збитки України від російських атак сягнули майже $8 млрд — Корецький

Збитки України внаслідок щоденних російських ударів по енергетиці, економіці, зв’язку та критичній інфраструктурі сягають майже $8 млрд. Крім того, через атаки держава недоотримує податкові надходження.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками телефонної розмови з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.
Сторони обговорили двосторонню співпрацю та підтримку Естонією євроінтеграційного курсу України.
Окрему увагу приділили енергетиці та залізниці, зокрема постачанню локомотивів, а також фінансуванню потреб України наступного року.
Корецький і Міхал також узгодили спільний підхід до Конференції з відновлення України URC-2027, яка відбудеться у січні в Таллінні.
За словами українського прем’єра, з огляду на ситуацію та виклики цієї зими конференція має приділити особливу увагу стійкості України.
“Конференція має дати конкретний результат: практичну допомогу та консолідовану підтримку партнерів уже зараз”, — заявив Корецький.
Він подякував Естонії та Крістену Міхалу за послідовну підтримку України й партнерство.