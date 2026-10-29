        Економіка

        Збитки України від російських атак сягнули майже $8 млрд — Корецький

        Вадим Вакаренко
        29 Жовтня 2026 09:35
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        Прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час телефонної розмови / Фото: Telegram Сергія Корецького
        Прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час телефонної розмови / Фото: Telegram Сергія Корецького

        Збитки України внаслідок щоденних російських ударів по енергетиці, економіці, зв’язку та критичній інфраструктурі сягають майже $8 млрд. Крім того, через атаки держава недоотримує податкові надходження.

        Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками телефонної розмови з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

        Сторони обговорили двосторонню співпрацю та підтримку Естонією євроінтеграційного курсу України.

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        Окрему увагу приділили енергетиці та залізниці, зокрема постачанню локомотивів, а також фінансуванню потреб України наступного року.

        Корецький і Міхал також узгодили спільний підхід до Конференції з відновлення України URC-2027, яка відбудеться у січні в Таллінні.

        За словами українського прем’єра, з огляду на ситуацію та виклики цієї зими конференція має приділити особливу увагу стійкості України.

        “Конференція має дати конкретний результат: практичну допомогу та консолідовану підтримку партнерів уже зараз”, — заявив Корецький.

        Він подякував Естонії та Крістену Міхалу за послідовну підтримку України й партнерство.


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