Втрати РФ за добу: 1560 військових, літак і 25 артсистем

За минулу добу російська армія втратила в Україні близько 1560 військових. Також Сили оборони знищили літак, танк, п’ять бойових броньованих машин та 25 артилерійських систем.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати Росії за минулу добу:
- особовий склад — близько 1560 осіб;
- танки — 1;
- бойові броньовані машини — 5;
- артилерійські системи — 25;
- РСЗВ — 4;
- літаки — 1;
- наземні робототехнічні комплекси — 4;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1614;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 272;
- спеціальна техніка — 1.
Загальні бойові втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 29 жовтня 2026 року становлять: близько 1 584 910 військових, 12 449 танків, 25 614 бойових броньованих машин, 51 699 артилерійських систем, 2245 РСЗВ, 1727 засобів ППО, 450 літаків, 356 гелікоптерів, 3036 наземних робототехнічних комплексів, 587 409 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5140 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, 2 підводні човни, 168 010 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4860 одиниць спеціальної техніки.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.