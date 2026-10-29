Втрати РФ за добу: 1560 військових, літак і 25 артсистем

Золото для України: Алпєєва вирвала перемогу на останніх секундах фіналу чемпіонату світу з боротьби

Загальні бойові втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 29 жовтня 2026 року становлять: близько 1 584 910 військових, 12 449 танків, 25 614 бойових броньованих машин, 51 699 артилерійських систем, 2245 РСЗВ, 1727 засобів ППО, 450 літаків, 356 гелікоптерів, 3036 наземних робототехнічних комплексів, 587 409 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5140 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, 2 підводні човни, 168 010 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4860 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу російська армія втратила в Україні близько 1560 військових. Також Сили оборони знищили літак, танк, п’ять бойових броньованих машин та 25 артилерійських систем.