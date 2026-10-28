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        Удар РФ по Чернігову: постраждали три жінки, пошкоджено центр стерилізації тварин

        Галина Шподарева
        28 Жовтня 2026 18:28
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        У Чернігові внаслідок удару РФ пошкоджено центр стерилізації тварин / Фото: Поліція Чернігівщини
        У Чернігові внаслідок удару РФ пошкоджено центр стерилізації тварин / Фото: Поліція Чернігівщини

        28 жовтня російські військові атакували Чернігів. Удар прийшовся по ветеринарно-стерилізаційному центру. Поранення дістали три жінки, загинула одна собака, є травмовані тварини.

        Про це повідомили в ГУНП в Чернігівській області та у пресслужбі Чернігівської міської ради.

        Близько 16:00 росіяни атакували Чернігів “Бандероллю”. Внаслідок удару поранення дістали три жінки віком 59, 40 та 18 років.

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        Пошкоджено комунальне підприємство “Крок до тварин” — ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин.

        За інформацією міської ради, внаслідок влучання пошкоджено будівлі підприємства, зокрема вибито вікна. Від удару загинула собака. Ще один пес та троє котів дістали травми.

        Правоохоронці на місці удару РФ / Фото: Поліція Чернігівщини

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