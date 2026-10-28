Удар РФ по Чернігову: постраждали три жінки, пошкоджено центр стерилізації тварин

28 жовтня російські військові атакували Чернігів. Удар прийшовся по ветеринарно-стерилізаційному центру. Поранення дістали три жінки, загинула одна собака, є травмовані тварини.

Про це повідомили в ГУНП в Чернігівській області та у пресслужбі Чернігівської міської ради.

Близько 16:00 росіяни атакували Чернігів “Бандероллю”. Внаслідок удару поранення дістали три жінки віком 59, 40 та 18 років.

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Пошкоджено комунальне підприємство “Крок до тварин” — ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин.

За інформацією міської ради, внаслідок влучання пошкоджено будівлі підприємства, зокрема вибито вікна. Від удару загинула собака. Ще один пес та троє котів дістали травми.