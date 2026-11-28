Сьогодні мер Варшави Рафал Тшасковський повідомив про затримання п’ятьох людей у справі про осквернення пам’ятників у польській столиці. За даними слідства, замовлення надходили від російської розвідки, а винагорода за їх виконання становила 1000 злотих.

Про це пише RMF24.

У ніч проти 15 листопада на кількох пам’ятниках у Варшаві з’явилися написи “Slava UPA”. Раніше аналогічним чином було осквернено понад десяток пам’ятників у чотирьох польських містах.

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“Тисяча злотих. Стільки коштувало осквернення пам’яті героїв гетто, солдатів Війська Польського та жертв Волині. Саме в таку суму оцінили спробу посварити поляків з українцями”, — написав Тшасковський у соцмережі X.

За його словами, серед висунутих затриманим обвинувачень — діяльність на користь іноземної розвідки проти Польщі. Слідчі вважають, що йдеться про розвідку Російської Федерації. Замовлення надходили через інтернет-месенджер.

Серія провокацій у польських містах

Тшасковський зазначив, що аналогічні написи з’явилися на трьох пам’ятниках у Познані. Затриманим у цій справі також висунули обвинувачення в діяльності на користь російської розвідки.

У Гданську за підозрою у пошкодженні пам’ятників та пропаганді тоталітарного режиму затримали 17-річного громадянина України.

“Ті самі гасла, та сама схема. Як бачимо, це не витівка, це серія”, — наголосив мер Варшави.

Він також повідомив, що серед підозрюваних є громадяни України та громадянин Польщі.

“Як виявилося, розвідка не заглядає в паспорт. Вона шукає будь-кого, хто за кілька грошей виконає брудну роботу. Хто сьогодні перетворює цю справу на історію про українців, той завершує виконання замовлення, за яке вже заплатили”, — зазначив Тшасковський.

Мер Варшави подякував поліції та прокуратурі за роботу, наголосивши, що мешканці польської столиці не піддалися на спробу розпалити ворожнечу.