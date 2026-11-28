У ніч на 28 листопада СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони України уразила три об’єкти нафтової галузі Росії. Під удари потрапили дві нафтоперекачувальні станції та нафтопереробний завод.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Нафтоперекачувальна станція “Самара”
У Самарській області уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію “Самара”, на території якої виникла пожежа.
Підприємство належить до нафтотранспортної системи російської компанії “Транснефть” та відіграє важливу роль у забезпеченні нафтового експорту РФ.
Нафтоперекачувальна станція “Нурліно”
Ще одним ураженим об’єктом стала лінійна виробничо-диспетчерська станція “Нурліно” в Башкортостані.
Станція входить до системи магістральних нафтопроводів компанії “Транснефть”.
Новошахтинський НПЗ
У Ростовській області українські безпілотники уразили Новошахтинський нафтопереробний завод. У районі підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.
Виробничі потужності заводу дозволяють переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік.
У СБУ зазначили, що операції проти російської нафтової інфраструктури спрямовані на скорочення доходів РФ від продажу нафти, які є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.
За оцінкою спецслужби, пошкодження нафтопереробних підприємств та нафтоперекачувальних станцій також ускладнює забезпечення російських військ пальним.