У ніч на 28 листопада СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони України уразила три об’єкти нафтової галузі Росії. Під удари потрапили дві нафтоперекачувальні станції та нафтопереробний завод.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Нафтоперекачувальна станція “Самара”

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У Самарській області уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію “Самара”, на території якої виникла пожежа.

Підприємство належить до нафтотранспортної системи російської компанії “Транснефть” та відіграє важливу роль у забезпеченні нафтового експорту РФ.

Нафтоперекачувальна станція “Нурліно”

Ще одним ураженим об’єктом стала лінійна виробничо-диспетчерська станція “Нурліно” в Башкортостані.

Станція входить до системи магістральних нафтопроводів компанії “Транснефть”.

Новошахтинський НПЗ

У Ростовській області українські безпілотники уразили Новошахтинський нафтопереробний завод. У районі підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Виробничі потужності заводу дозволяють переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік.

У СБУ зазначили, що операції проти російської нафтової інфраструктури спрямовані на скорочення доходів РФ від продажу нафти, які є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

За оцінкою спецслужби, пошкодження нафтопереробних підприємств та нафтоперекачувальних станцій також ускладнює забезпечення російських військ пальним.