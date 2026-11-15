ЗСУ вдарили по аеродрому “Ахтубінськ” у Росії

У ніч на 15 листопада Сили оборони України атакували військовий аеродром “Ахтубінськ” в Астраханській області Росії та базу ударних безпілотників в Орловській області. На аеродромі зафіксовано потужну вторинну детонацію на складі комплектів до авіаційних керованих ракет.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Аеродром “Ахтубінськ” розташований приблизно за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення. На його території базується 929-й державний льотно-випробувальний центр Міністерства оборони РФ.

Реклама

Реклама

Це один з основних російських центрів випробування нових військових літаків і авіаційного озброєння.

Крім того, аеродром використовують для базування бомбардувальників Су-34, які завдають ударів керованими авіабомбами по українських містах і позиціях військових.

За даними Генштабу, після атаки на території летовища відбулася потужна вторинна детонація на складі комплектів до авіаційних керованих ракет.

Аэродром Ахтубинск 💥🔥 Астраньщина, Орда https://t.co/RsysIF7KHX — AS74🇱🇹🇺🇦 LIFE #2 (@AS74LifeNumber2) November 15, 2026

Також українські військові уразили рухомий радіовисотомір ПРВ-13 — радіолокаційний комплекс, призначений для вимірювання висоти польоту повітряних об’єктів і визначення їхніх координат.

В Орловській області уражено базу запуску ударних дронів

Другою ціллю Сил оборони став так званий дронопорт “Цимбулова” поблизу однойменного населеного пункту в Орловській області РФ.

За інформацією Генштабу, на цьому об’єкті російські війська зберігають, готують до запуску та запускають ударні безпілотники.

Їх використовують для атак на українські міста, енергетичні об’єкти та цивільну інфраструктуру.

У Генштабі наголосили, що удари по ключових військових об’єктах Росії триватимуть до повного припинення російської збройної агресії проти України.