SpaceX вперше спіймала Starship механічними руками вежі після 22 годин у космосі

Космічний корабель Starship компанії SpaceX 14 листопада вперше успішно повернувся з орбіти безпосередньо на стартову вежу в Техасі, де його захопили гігантські механічні руки. Історичний маневр відбувся після 22,5-годинного польоту, протягом якого корабель здійснив 14 обертів навколо Землі.

Про це повідомляє Reuters.

52-метровий корабель з’явився з густих хмар над космодромом Starbase, повторно запустив двигуни та перейшов у вертикальне положення для посадки.

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Після цього Starship повільно опустився між двома механічними руками стартової вежі, відомої як “Mechazilla”. Спеціальні кріплення у верхній частині корпусу дозволили зафіксувати корабель на висоті кількох десятків метрів над землею.

Після вимкнення двигунів Starship залишився висіти на механічних руках. Його корпус був обвуглений через надзвичайно високу температуру під час входження в атмосферу.

“Це була відсутня ланка, святий Грааль космічних польотів”, — прокоментував успішне повернення представник SpaceX Ден Гуот.

СТАРШИП СЕЛ БАШНЮ ПОСЛЕ ОРБИТАЛЬНОГО ПОЛЁТА pic.twitter.com/9WAo4D2Cn4 — Кукуруза как у томакруза 🌽 (@KYKYPY3A_B) November 14, 2026

Що відомо про політ Starship

Starship стартував 13 листопада з космодрому SpaceX у Техасі за допомогою першого ступеня Super Heavy.

Під час польоту на висоті близько 260 км корабель вивів на орбіту 26 супутників Starlink.

Після завершення орбітальної частини місії Starship увімкнув один із двигунів, щоб розпочати повернення на Землю над Тихим океаном.

На орбіті корабель рухався зі швидкістю приблизно 27 400 км/год. Під час входження в атмосферу він зазнав інтенсивного нагрівання, поступово сповільнився та здійснив керований спуск до стартової вежі.

Згодом Ілон Маск опублікував фотографії та відео корабля після посадки.

“Ship 42 має чудовий вигляд!” — написав він у соцмережі X.

Водночас SpaceX не вдалося повністю виконати початковий план місії.

Перший ступінь Super Heavy мав повернутися до стартової вежі приблизно через десять хвилин після запуску, однак його захоплення не відбулося. Таким чином, компанія поки не змогла повернути обидва ступені ракети під час одного польоту.

Чому це важливо для космонавтики

Головна мета програми Starship — створити повністю багаторазову космічну систему, яку можна буде використовувати для нових запусків із мінімальною підготовкою.

На відміну від Falcon 9, у якого повторно використовується переважно перший ступінь, SpaceX планує повертати обидві частини Starship.

Це має дозволити значно скоротити витрати на космічні польоти та збільшити частоту запусків.

Однак компанії ще належить вирішити проблему багаторазового використання теплозахисного покриття Starship, що складається із сотень чорних шестикутних плиток. Наразі вони потребують додаткового обслуговування після польотів.

На розробку Starship SpaceX уже витратила понад 15 мільярдів доларів.

Starship має доставити астронавтів на Місяць

Корабель є ключовою частиною планів NASA щодо повернення людей на Місяць у межах програми Artemis.

NASA надало SpaceX 3,2 мільярда доларів у межах контракту вартістю понад 4 мільярди доларів на створення місячної посадкової системи.

Агентство розраховує розпочати пілотовані польоти на Місяць із використанням Starship та посадкового апарата Blue Origin у 2028 році.

Перед цим SpaceX має продемонструвати ще одну складну технологію — перекачування пального між космічними кораблями безпосередньо на орбіті. Без цього Starship не зможе виконувати тривалі польоти за межі навколоземного простору.

У довгостроковій перспективі Ілон Маск також планує використовувати Starship для запуску супутників, розміщення датацентрів на орбіті та майбутніх експедицій на Марс.