В Україні 15 листопада вночі вдарять морози, вдень потеплішає до +10°

У неділю, 15 листопада, в Україні очікується суха погода з мінливою хмарністю. Вночі на заході температура опуститься до -6°, а вдень у південних областях і на Закарпатті повітря прогріється до +10°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості регіонів уночі температура становитиме від -2° до +3°. На заході країни буде холодніше — від -1° до -6°.

Реклама

Реклама

Удень стовпчики термометрів піднімуться до +3…+8°, на півдні та Закарпатті — до +10°.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Опадів синоптики не прогнозують.

У Києві також очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі температура становитиме близько 0°, вдень — +5…+7°.

У Київській області вночі прогнозують від -2° до +3°, удень — +3…+8°.