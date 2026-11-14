        Суспільство

        В Україні 15 листопада вночі вдарять морози, вдень потеплішає до +10°

        Віктор Алєксєєв
        14 Листопада 2026 20:56
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        Голосіївський парк у Києві. 13 листопада 2026 / Фото: Facebook Виктор Пегета
        Голосіївський парк у Києві. 13 листопада 2026 / Фото: Facebook Виктор Пегета

        У неділю, 15 листопада, в Україні очікується суха погода з мінливою хмарністю. Вночі на заході температура опуститься до -6°, а вдень у південних областях і на Закарпатті повітря прогріється до +10°.

        Про це повідомляє Укргідрометцентр.

        У більшості регіонів уночі температура становитиме від -2° до +3°. На заході країни буде холодніше — від -1° до -6°.

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        Удень стовпчики термометрів піднімуться до +3…+8°, на півдні та Закарпатті — до +10°.

        Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Опадів синоптики не прогнозують.

        У Києві також очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі температура становитиме близько 0°, вдень — +5…+7°.

        У Київській області вночі прогнозують від -2° до +3°, удень — +3…+8°.


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