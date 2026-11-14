Зеленський назвав “абсолютно примітивною” пропозицію Путіна провести гуммісію в Костянтинівці

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що росіяни запропонували провести гуманітарну місію в Костянтинівці у Донецькій області, щоб змусити ЗСУ вийти звідти й окупувати місто, яке стане для них плацдармом для наступу на Словʼянськ та Краматорськ. Він запевнив, що пояснив американцям особливості цієї пропозиції — те, що зараз у населеному пункті, на відміну від Олешок на Херсонщині, тривають важкі бої і що Україна погодиться евакуювати населення, щойно трапиться нагода.

Про це президент заявив, спілкуючись з журналістами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Російська історія про «мирне населення» в Костянтинівці — це рефлексії Путіна на те, що він не зміг захопити Костянтинівку, — сказав Зеленський. — Абсолютно примітивний хід, бо інакше він це місто отримати не може. Путін просто хоче, щоб ми вийшли з Костянтинівки, а вони зайшли і таким чином окупували все місто. Але ми тут глибоко в матеріалі і все враховуємо”.

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Він назвав проведення гуманітарної операції в Олешках великим успіхом, оскільки Україні вдалося розблокувати людей, яких росіяни довели до гуманітарної катастрофи.

Під час перемовин з американцями Путін збрехав, що російські війська контролюють Костянтинівку у Донецькій області, запропонувавши провести там “гуманітарну місію”, як це було в Олешках у Херсонській області. Аналітики мілітарі-порталу DeepState спростували дезінформацію про захоплення міста та закликали в жодному разі не погоджуватися на пропозицію глави Кремля, звинувативши його в лицемірстві. Згодом омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що під час переговорів про гуманітарні операції росіяни взагалі не згадували про Костянтинівку, а сам він дізнався про цю пропозицію зі ЗМІ.