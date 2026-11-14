На Полтавщині після удару РФ горить об’єкт Нафтогазу

Удень 14 листопада російські безпілотники атакували один з об’єктів Групи Нафтогаз у Полтавській області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

Про це повідомили у Групі Нафтогаз.

На момент атаки працівники підприємства перебували в укритті. На місці працюють усі необхідні служби.

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Масштаби руйнувань і завдані збитки компанія зможе оцінити після того, як дозволить безпекова ситуація.

“Цього тижня атаки на інфраструктуру Нафтогазу відбуваються практично щодня. Дякую рятувальникам і співробітникам Групи Нафтогаз за витримку та професійність”, — зазначив виконувач обов’язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.