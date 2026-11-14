        Економіка

        На Полтавщині після удару РФ горить об’єкт Нафтогазу

        Віктор Алєксєєв
        14 Листопада 2026 16:02
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        Російські дрони атакували об'єкт Нафтогазу на Полтавщині, спалахнула масштабна пожежа / Фото: Нафтогаз
        Російські дрони атакували об'єкт Нафтогазу на Полтавщині, спалахнула масштабна пожежа / Фото: Нафтогаз

        Удень 14 листопада російські безпілотники атакували один з об’єктів Групи Нафтогаз у Полтавській області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

        Про це повідомили у Групі Нафтогаз.

        На момент атаки працівники підприємства перебували в укритті. На місці працюють усі необхідні служби.

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        Масштаби руйнувань і завдані збитки компанія зможе оцінити після того, як дозволить безпекова ситуація.

        “Цього тижня атаки на інфраструктуру Нафтогазу відбуваються практично щодня. Дякую рятувальникам і співробітникам Групи Нафтогаз за витримку та професійність”, — зазначив виконувач обов’язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.


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