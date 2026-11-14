Росія атакувала три міста Харківщини: семеро постраждалих, серед них четверо дітей

14 листопада російські війська завдали ударів по Дергачах, Балаклії та Златополю на Харківщині. Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей, серед них четверо дітей, виникли пожежі на цивільних об’єктах.
Про це повідомили у ДСНС.
У Дергачах Харківського району внаслідок обстрілу житлового сектору пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Крім того, загорілася виробнича будівля приватного підприємства. Внаслідок обстрілу житлового сектору постраждали 7 людей, серед них — четверо дітей.
У Златополі Лозівського району російський реактивний безпілотник влучив у територію приватного підприємства. У виробничій будівлі спалахнула масштабна пожежа.
У Балаклії Ізюмського району ударні дрони атакували складську будівлю цивільного підприємства. Пошкоджено конструкції даху, виникла пожежа.
До ліквідації наслідків обстрілів залучили підрозділи ДСНС та техніку комунального підприємства.