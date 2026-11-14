Вчені з’ясували, як регулярне вживання кави впливає на роботу кишківника

Регулярне вживання кави пов’язане зі змінами в роботі кишківника, зокрема його скороченнями та різноманітністю бактерій. Такого висновку дійшли вчені Копенгагенського університету, які дослідили травлення у 61 здорової дорослої людини.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі Gut Microbiology.

Щоб простежити процеси всередині травної системи, дослідники використовували невеликі електронні капсули, які учасники ковтали.

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Під час проходження шлунково-кишковим трактом пристрої вимірювали температуру, рівень кислотності, скорочення кишківника та час проходження його вмісту.

Учасників дослідження розділили на дві групи залежно від звичок споживання кави.

До першої увійшли люди, які пили від однієї до п’яти чашок кави на день протягом більш ніж трьох із восьми днів дослідження. До другої — ті, хто вживав каву рідше.

Які зміни виявили в кишківнику

Результати показали, що люди, які регулярно п’ють каву, мають більше різноманіття мікроорганізмів у кишківнику порівняно з тими, хто вживає її рідше.

Це узгоджується з попередніми дослідженнями, які вказували на можливий вплив кави на кишковий мікробіом — сукупність бактерій та інших мікроорганізмів, що живуть у травній системі.

Ще одним результатом стало те, що в постійних споживачів кави рівень кислотності в тонкому кишківнику був значно нижчим.

Крім того, дослідники виявили зв’язок між частішим вживанням кави та більшою кількістю скорочень товстої кишки.

Ці скорочення допомагають просувати вміст травною системою та забезпечують регулярне випорожнення.

За словами провідної авторки дослідження Франчески Буччі, аспірантки кафедри харчування, фізичних вправ і спорту Копенгагенського університету, такі скорочення можуть сприяти нормальному травленню, зменшувати закрепи та підтримувати роботу кишкових м’язів.

Водночас науковці поки не можуть визначити, чи є зниження кислотності в тонкому кишківнику корисним для здоров’я, чи воно може мати негативні наслідки.

Чи справді кава спричиняє ці зміни

Дослідники наголошують, що отримані результати не доводять прямого причинно-наслідкового зв’язку між вживанням кави та змінами у травній системі.

Доцент Копенгагенського університету Генрік Мунк Роагер зазначив, що попередні дослідження вже демонстрували вплив кави на різні процеси травлення, зокрема виділення кислоти в шлунку.

На його думку, це дає підстави припускати, що виявлені відмінності справді можуть бути пов’язані зі споживанням кави.

Однак для підтвердження цього припущення потрібні додаткові дослідження.

Наступним кроком учені планують провести експеримент, у якому кількість кави, яку п’ють учасники, контролюватимуть безпосередньо дослідники.

Це дозволить з’ясувати, чи саме кава спричиняє зміни в роботі кишківника та за якими механізмами вона може впливати на його скорочення і травлення.