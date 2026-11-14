Болгарія відмовилася фінансувати військову допомогу Україні та відправляти своїх солдатів — Радев

Болгарія не планує виділяти кошти на військову допомогу Україні та більше не передаватиме зброю зі складів власної армії. Прем’єр-міністр Румен Радев також підтвердив відмову від участі в міжнародних військових місіях на українській території.

Про це він заявив у Дубліні під час спілкування з журналістами, повідомляє Болгарське національне телебачення.

За словами Радева, Болгарія перебуває під процедурою надмірного бюджетного дефіциту та має проблеми з державними резервами, тому не може брати на себе додаткові фінансові зобов’язання.

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“Ми не можемо в цій ситуації надавати фінансові кошти, але в жодному разі не перешкоджаємо рішенням інших держав-членів. Хто вирішить допомагати та інвестувати кошти — це їхня справа. Ми нікого не блокуємо”, — сказав прем’єр.

Він наголосив, що Софія готова обговорювати механізми допомоги Україні, якщо фінансування спрямовуватиметься не на озброєння, а на гуманітарні потреби, електропостачання, медицину та підтримку болгарської громади.

Радев зазначив, що Болгарія має найбільшу історичну болгарську громаду серед країн ЄС саме в Україні, а її представники також гинуть під час війни.

Болгарія припинила передачу зброї зі складів армії

Прем’єр підтвердив, що його уряд не надає Україні озброєння та боєприпаси із запасів болгарської армії.

“Ми більше не передаємо зброю та боєприпаси зі складів Болгарської армії. Я чітко заявив про це, щойно наш уряд розпочав роботу”, — сказав Радев.

Він також повідомив про поступове скорочення експорту продукції болгарських оборонних підприємств.

За його словами, у 2022–2023 роках обсяги експорту були значними через високий попит на артилерійські боєприпаси. Однак зміни у веденні війни, зокрема зростання ролі безпілотників, вплинули на потреби української армії.

Радев уточнив, що болгарські виробники продають свою продукцію компаніям-посередникам з інших держав, а не безпосередньо Україні.

Софія відмовляється від участі в Коаліції охочих

Болгарський прем’єр також виступив проти планів Коаліції охочих щодо можливого розміщення міжнародних військових контингентів в Україні.

“Ми не можемо погодитися з прагненням цієї коаліції формувати військові підрозділи, готувати їх і проводити тренування для подальшого відправлення на територію України”, — заявив Радев.

Він нагадав, що парламент Болгарії ухвалив рішення, яке виключає участь болгарських військовослужбовців у таких місіях.

На думку прем’єра, європейські держави мають ухвалювати спільні рішення в межах ЄС і НАТО, а створення додаткових міжнародних форматів може послаблювати їхню єдність.

Болгарія висловила застереження до декларації про безпеку Європи

Під час зустрічей у Дубліні Болгарія також висловила застереження до декларації про ключові принципи європейської безпеки, запропонованої Францією.

За повідомленням агентства DPA, Болгарія стала єдиною країною ЄС, яка не підписала документ.

Водночас Радев наголосив, що його країна підтримує основну частину декларації, яка стосується боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, гібридними атаками, наркотрафіком та нелегальною міграцією.

Заперечення Софії стосуються лише преамбули документа.

“У попередніх варіантах було формулювання про значення переговорів в Абу-Дабі та необхідність їх підтримки. Потім воно зникло. Ми наполягаємо, щоб такий текст був, щоб не звужувати простір для діалогу та можливості пошуку рішення”, — пояснив прем’єр.

За словами Радева, спільні європейські документи повинні враховувати розвиток дипломатичних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Він також висловив переконання, що саме Сполучені Штати мають достатньо важелів впливу, щоб спонукати Росію та Україну до переговорів.

“Я думаю, що саме США стануть тією силою, яка змусить обидві сторони сісти за стіл переговорів”, — заявив болгарський прем’єр.