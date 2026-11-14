        Події

        На Харківщині зіткнулися Kia та Daewoo: постраждали троє людей, серед них шестирічна дитина

        Віктор Алєксєєв
        14 Листопада 2026 17:19
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        На мосту поблизу Таранівки сталася ДТП: до лікарні потрапили двоє водіїв і дитина / Фото Нацполіція
        На мосту поблизу Таранівки сталася ДТП: до лікарні потрапили двоє водіїв і дитина / Фото Нацполіція

        13 листопада на мосту автодороги Р-51 поблизу села Таранівка Чугуївського району зіткнулися автомобілі Kia та Daewoo. У ДТП постраждали троє людей, зокрема шестирічна дівчинка.

        Про це повідомили в поліції Харківської області.

        За попередніми даними, водій Daewoo Lanos не переконався в безпечності маневру, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Kia.

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        Травм зазнали водій Daewoo, водійка Kia та її шестирічна донька. Усіх трьох доправили до лікарень Харкова.

        Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

        Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Досудове розслідування триває.


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