На Харківщині зіткнулися Kia та Daewoo: постраждали троє людей, серед них шестирічна дитина

13 листопада на мосту автодороги Р-51 поблизу села Таранівка Чугуївського району зіткнулися автомобілі Kia та Daewoo. У ДТП постраждали троє людей, зокрема шестирічна дівчинка.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

За попередніми даними, водій Daewoo Lanos не переконався в безпечності маневру, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Kia.

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Травм зазнали водій Daewoo, водійка Kia та її шестирічна донька. Усіх трьох доправили до лікарень Харкова.

Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Досудове розслідування триває.