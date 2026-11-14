В Угорщині знайшли майже $20 млн готівки, закопаної в лісах: розслідують корупцію ексміністра Орбана

В Угорщині під час розслідування корупційної справи колишнього міністра уряду Віктора Орбана Міклоша Шестака вилучили майже 20 мільйонів доларів готівкою. Частину грошей слідчі знайшли закопаною в лісах, інші суми були заховані в господарських будівлях, складах і сейфах.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національне управління з повернення та захисту активів Угорщини.

Обшуки відбулися 12–13 листопада в Будапешті та кількох регіонах країни.

Реклама

Реклама

За даними слідчих, гроші зберігали в лісових схованках, сільськогосподарських приміщеннях, складах, житловій нерухомості та дорогому сейфі у віддаленому місці.

Загалом правоохоронці вилучили 5,07 мільярда форинтів, 2,66 мільйона євро та 1,26 мільйона доларів. Загальна вартість готівки становить приблизно 19,5 мільйона доларів.

Міністр фінансів Андраш Карман повідомив, що 12 співробітникам Державного казначейства знадобилося вісім годин, щоб перерахувати вилучені банкноти за допомогою спеціальних машин.

Hungarian authorities recovered nearly $20 million in cash, some buried in forests or hidden in farm buildings and warehouses, in a bribery probe into Miklós Seszták, a minister under former right-wing leader Viktor Orbán https://t.co/MCggH80f4H pic.twitter.com/0HLFVgJcUp — Reuters (@Reuters) November 14, 2026

У чому підозрюють колишнього міністра Орбана

Міклош Шестак очолював Міністерство національного розвитку Угорщини у 2014–2018 роках, коли уряд очолював Віктор Орбан.

Розслідування стосується можливого отримання хабарів за державні контракти. За даними угорських правоохоронців, у 2015–2018 роках Шестак та інші посадовці могли отримати понад 11 мільярдів форинтів незаконних платежів від компаній, пов’язаних із державними закупівлями.

Колишній міністр заперечує будь-які правопорушення.

Його адвокат Габор Папп заявив, що знайдені гроші не належать Шестаку, а у справі фігурують й інші підозрювані.

Водночас Бенце Ретварі, керівник парламентської фракції Християнсько-демократичної народної партії, закликав Шестака, який є заступником голови партії, скласти депутатський мандат на час спроб довести свою невинуватість.

Операція “Чистилище” після поразки Орбана

Масштабні антикорупційні розслідування розпочалися після перемоги Петера Мадяра на парламентських виборах у квітні 2026 року. Він усунув Віктора Орбана від влади після 16 років правління.

Новий прем’єр назвав антикорупційну кампанію операцією “Чистилище” та пообіцяв розслідувати можливі зловживання попередньої влади.

Коментуючи вилучення готівки, Мадяр заявив, що це свідчить про кінець системи, яку він назвав “мафією” партії Орбана “Фідес” та її християнсько-демократичних союзників.

У “Фідес” заявили, що сподіваються на відсутність зв’язку Шестака зі знайденими грошима.

Партія наголосила, що не підтримуватиме людей, які порушують закон, але відкинула спроби представити всю політичну силу як злочинну організацію.

За даними Reuters, в окремих корупційних справах уже заарештовано двох колишніх міністрів уряду Орбана та ексголову центрального банку Дьєрдя Матолчі. Усі вони заперечують правопорушення.

Крім того, правоохоронці затримали брата Орбана у справі про незаконне переправлення людей через кордон. Колишній прем’єр назвав це політичною помстою.

На тлі розслідувань підтримка “Фідес” скоротилася вдвічі порівняно з довиборчим рівнем і в листопаді становила 16%, свідчить опитування інституту Median.

Політолог Габор Терек вважає, що оприлюднені кадри величезних сум готівки можуть завдати партії Орбана серйозної політичної шкоди.