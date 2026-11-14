Нова “Ялта”? Трамп і Путін прагнуть тристоронньої зустрічі, але Сі має застереження — Reuters

Наступного тижня в китайському Шеньчжені очікується зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Перспектива переговорів трьох лідерів викликає побоювання щодо можливого переділу сфер впливу без участі України та інших зацікавлених держав.

Про це пише Reuters із посиланням на дипломатів, посадовців та експертів.

Зустріч має відбутися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Однак, за словами двох співрозмовників агентства, порядок денний та формат тристоронніх переговорів досі остаточно не узгоджені.

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Кожен із лідерів має власні цілі. Путін розглядає зустріч як можливість домогтися завершення війни проти України на російських умовах. Трамп сподівається на історичний дипломатичний результат, зокрема просування до тристоронньої угоди про контроль над ядерними озброєннями.

Для Сі Цзіньпіна переговори пов’язані зі значними ризиками.

Китай не зацікавлений у приєднанні до ядерних домовленостей на рівних умовах зі США та Росією. За наведеними Reuters оцінками, Вашингтон і Москва мають понад 5000 ядерних боєголовок кожен, тоді як Пекін — близько 500.

Колишній високопоставлений представник адміністрації Джо Байдена Едгард Каган пояснив, що Китай не хоче визнавати себе ядерною державою, на яку мають поширюватися такі самі обмеження, як на США та Росію.

Побоювання нової “Ялти”

Можливу тристоронню зустріч уже порівнюють із Ялтинською конференцією 1945 року, коли лідери США, Великої Британії та Радянського Союзу домовлялися про післявоєнний устрій світу.

Для багатьох країн ця конференція стала символом домовленостей великих держав, які визначають долю менших країн без їхньої участі.

За даними Reuters, перспектива нової зустрічі такого формату викликає занепокоєння від Києва до Токіо.

“Ми дуже не хочемо, щоб це перетворилося на ‘Ялту 2, 3, 4’ із перерозподілом сфер впливу”, — заявив президент України Володимир Зеленський минулого місяця.

Водночас у Росії прихильники ідеї багатополярного світу сприймають можливий саміт як підтвердження статусу Москви нарівні з Вашингтоном і Пекіном.

Російський ідеолог Олександр Дугін заявив, що сама зустріч показує, хто, на його думку, відіграє визначальну роль у світовій політиці.

Китай не хоче обговорювати Україну

Попри зближення Пекіна й Москви останніми роками, їхні позиції щодо майбутніх переговорів суттєво відрізняються.

Росія прагне винести на обговорення війну проти України. Китай, навпаки, виступає проти включення цього питання до порядку денного, повідомили Reuters співрозмовник, обізнаний із підготовкою зустрічі, та європейський дипломат.

Американський посадовець також заявив, що Трамп навряд чи порушуватиме тему України під час тристоронніх переговорів, оскільки такий формат не вважають відповідним для її обговорення.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що сторони обмінюються пропозиціями щодо можливого порядку денного.

У посольстві Китаю у Вашингтоні підтвердили контакти із зацікавленими сторонами щодо зустрічі трьох глав держав, але не надали подробиць.

Чого очікує Трамп

За оцінкою Reuters, американський президент може використати переговори для демонстрації свого міжнародного лідерства після нещодавніх електоральних втрат Республіканської партії.

Окрім контролю над ядерними озброєннями, потенційною темою переговорів може стати війна з Іраном.

Водночас високопоставлений представник адміністрації Трампа визнав, що Вашингтон не очікує досягнення конкретної ядерної угоди під час зустрічі.

На думку колишнього посадовця Держдепартаменту США Курта Тонга, Трамп намагатиметься продемонструвати дипломатичні здібності та зміцнити власні позиції на міжнародній арені.

Проте, як зазначає Reuters, попередні гучні зустрічі американського президента з Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином не принесли дипломатичного прориву.

Тому, попри значну увагу до майбутнього саміту, перспективи досягнення масштабних домовленостей залишаються невизначеними.