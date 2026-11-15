ППО збила та подавила 106 російських безпілотників: зафіксовано влучання на 20 локаціях

У ніч на 15 листопада російські війська атакували Україну 132 безпілотниками, серед яких було 78 реактивних дронів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 106 повітряних цілей, проте зафіксовано влучання на 20 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася о 18:00 14 листопада. Російські війська застосували ударні безпілотники Shahed, Gerbera та дрони-імітатори типу “Пародія”.

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Запуски здійснювалися з російських Брянська, Орла, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також з окупованих Донецька і Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 08:00, вдалося знешкодити 106 безпілотників, зокрема 61 реактивний.

На момент оприлюднення зведення кілька ударних дронів ще перебували в повітрі, тому бойова робота тривала.

Повітряні сили зафіксували влучання російських засобів повітряного нападу на 20 локаціях. Подробиці щодо наслідків ударів у ранковому зведенні не уточнювалися.