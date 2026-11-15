AFP: У “кілзоні” Україна робить ставку на літаючі дрони для евакуації поранених

Українського військового Євгена, який після підриву на міні втратив стопу та дві доби залишався на передовій, евакуювали за допомогою літаючого безпілотника Stargate. Розроблений українською компанією Skyfall апарат здатний перевозити поранених повітрям із ділянок фронту, де наземна евакуація стала надзвичайно небезпечною.

Про це повідомляє AFP.

Євген, прізвище якого агентство не розкриває з міркувань безпеки, став одним із перших українських військових, евакуйованих за допомогою такого апарата.

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Після поранення він дві доби не міг залишити позицію. Коли побратим повідомив, що допомога прилетить повітрям, військовий спочатку не повірив.

“Я сказав: ‘Ти жартуєш, так? Просто намагаєшся мене підбадьорити'”, — розповів Євген.

Пізніше йому зателефонував командир роти й запитав, чи готовий він летіти.

На відео з камери безпілотника видно, як у темряві військовий залазить до спеціальної капсули, схожої на ноші з кришкою, притискаючи автомат до грудей.

Під час евакуації навколо нього літали інші безпілотники — транспортні та розвідувальні.

“Іншого виходу не було”, — зізнався військовий, який зараз відновлюється в лікарні.

Як працює український евакуаційний дрон Stargate

Безпілотник Stargate створила українська компанія Skyfall після звернення командира штурмової бригади CODE 9.2.

За словами представника компанії, від запиту військових до появи готового апарата минув приблизно рік. Розробка стала відповіддю на потреби фронту, а не результатом нового технологічного відкриття.

Дрони збирають із вуглецевого волокна в засекреченому ангарі.

Stargate може розвивати швидкість до 105 км/год, перевозити вантажі масою до 150 кг і долати відстань до 30 км. Сам апарат важить близько 400 кг, а його вартість становить приблизно 50 тисяч доларів.

Раніше для евакуації поранених українські військові використовували наземні роботизовані платформи. Однак вони рухаються зі швидкістю близько 10 км/год, мають труднощі з подоланням річок, мінних полів та складної місцевості.

Крім того, наземні дрони є відносно легкими цілями для російських ударних безпілотників, а евакуаційні операції можуть тривати кілька годин.

У Skyfall планують до кінця 2026 року налагодити виробництво тисячі Stargate на місяць.

Евакуацію довелося двічі відкладати через російські дрони

Операцією з порятунку Євгена керував український військовий із позивним “КВН”.

Перед першим запуском поблизу помітили кілька російських ударних безпілотників, тому виліт скасували. Друга спроба також виявилася невдалою.

Лише з третього разу Stargate піднявся в повітря на висоту близько 100 метрів.

Під час польоту російські засоби радіоелектронної боротьби ненадовго перервали зв’язок між оператором і безпілотником.

Коли зв’язок зник, керування перебрав на себе бортовий штучний інтелект. За кілька секунд з’єднання відновилося.

Уся евакуація тривала приблизно 15 хвилин. За операцією спостерігала група українських військових.

“Щойно я підняв його, всі замовкли. Запала тиша, як у бібліотеці. Цього разу на борту була людина”, — розповів оператор.

На момент підготовки матеріалу AFP безпілотник Stargate використали у трьох евакуаційних місіях.

Чому Україна переходить до повітряної евакуації

Масове застосування ударних дронів змінило характер бойових дій. Уздовж лінії фронту утворилася багатокілометрова kill zone, де будь-який рух людей або техніки може спричинити атаку.

Через це порятунок поранених військових став надзвичайно складним завданням для наземних евакуаційних груп і бойових медиків.

Українські військові поки обережно оцінюють перспективи нової технології.

“Нам потрібно більше прикладів застосування в бойових умовах, щоб по-справжньому оцінити систему. Але вона виглядає перспективною”, — сказав AFP один з офіцерів на умовах анонімності.

Оператор “КВН” переконаний, що такі безпілотники можуть стати частиною майбутнього, в якому технології допомагатимуть повертати військових до їхніх родин.

Євген після пережитого також намагається переконати побратимів, які бояться літати на евакуаційних дронах.

“Я надсилаю їм повідомлення і пояснюю, що їм нічого боятися”, — розповів військовий.