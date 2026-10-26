Майже 60 км за пораненим: українські військові провели дві повітряні евакуації поблизу кордону з РФ

Військовослужбовці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 протягом тижня провели дві повітряні евакуації та врятували двох важкопоранених бійців суміжних підрозділів за допомогою українського безпілотного комплексу StarGate. Військові перебували в сірій зоні приблизно за п’ять кілометрів від кордону з Росією, де через складний рельєф, водні перешкоди та загрозу FPV-дронів наземна евакуація була неможливою.

Про це повідомили у 475-му окремому штурмовому полку CODE 9.2.

Врятовані військовослужбовці — 25-річний Євген із позивним “Ізюм” та 24-річний Артем із позивним “Колобок”. Обидва дістали тяжкі поранення кінцівок і потребували евакуації з поля бою.

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Упродовж тижня військові CODE 9.2 спланували, підготували та провели дві евакуаційні місії. До їхньої організації та виконання долучилася команда SkyFall — розробник і виробник першого українського повітряного кейсеваку StarGate.

Операції потребували взаємодії кількох підрозділів, залучення додаткових сил і засобів та вогневого прикриття. Для придушення російських позицій використовували важкі ударні безпілотники Vampire.

Під час однієї з місій StarGate подолав майже 30 кілометрів до позиції пораненого військового та приблизно стільки ж у зворотному напрямку — вже з бійцем на борту.

У районі проведення евакуації російські війська активно застосовували засоби радіоелектронної боротьби, намагаючись повністю придушити сигнали супутникової навігації.

“Попри це, завдяки навігаційній системі на базі ШІ на дроні та майстерності пілотів вдалося забезпечити політ безпілотника в умовах відсутності супутникової навігації та успішно завершити евакуаційну місію”, — розповіли військові.

Командир 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 Олександр Настенко з позивним “Флінт” зазначив, що наступним завданням є використання отриманого досвіду для підготовки екіпажів та перетворення таких операцій на системну практику.

“Надалі ми плануємо внести зміни до штатної структури нашого полку та створити у складі медичної роти окреме відділення санітарної авіації. Воно спеціалізуватиметься безпосередньо на евакуації поранених із поля бою повітряним транспортом”, — наголосив командир.