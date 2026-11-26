СБУ та Нацполіція затримали підозрюваного у замовному вбивстві українського військового в Харкові. Злочин було скоєно на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Вбивство сталося ввечері 22 листопада на території житлової забудови Харкова. Від трьох вогнепальних поранень у спину та потилицю на місці загинув майор ЗСУ, який перебував у місті у службовому відрядженні.

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Протягом трьох діб правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його на території Вінницької області. Ним виявився 23-річний безробітний мешканець Могилева-Подільського, якого раніше неодноразово засуджували за майнові злочини, зокрема крадіжки. Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

За даними слідства, російські спецслужби завербували чоловіка восени цього року, коли він шукав легких заробітків у Telegram-каналах. За вбивство українського військового йому обіцяли 15 тис. доларів, однак грошей він так і не отримав.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (пп. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.