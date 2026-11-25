СБУ заявила, що у Хмельницькому затримала агента російської воєнної розвідки, який готував замах на командира одного із засекречених підрозділів Сил спеціальних операцій. За даними спецслужби, чоловік мав підірвати автомобіль із саморобним вибуховим пристроєм у момент, коли офіцер проходитиме поруч.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За версією слідства, підозрюваний заклав вибухівку у кросовер та припаркував його біля під’їзду багатоповерхівки, де проживав український військовий.

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У дверцятах автомобіля, як стверджує СБУ, була саморобна бомба на основі пів кілограма пластиду з металевими кульками діаметром 10 мм, роликами з підшипників та свинцевими елементами.

Підозрюваний мав дистанційно активувати вибухівку із засідки, коли офіцер проходитиме повз автомобіль.

Підрив планували зняти на відео

Поруч із під’їздом стояв ще один автомобіль із відеореєстратором із функцією віддаленого доступу. За даними СБУ, він мав зафіксувати момент вибуху, а відео російська сторона планувала використати для інформаційно-психологічних операцій.

Співробітники спецслужби затримали чоловіка за кілька метрів від місця запланованого вибуху, коли він, за даними слідства, готувався натиснути кнопку дистанційного керування бомбою.

За військовим стежили з орендованої квартири

СБУ стверджує, що підготовкою замаху займався колишній контрактник із Харкова, який звільнився зі служби у 2024 році за станом здоров’я.

За даними слідства, чоловіка завербували після того, як він шукав “швидкий” заробіток у Telegram-каналах.

Спочатку він нібито отримав завдання розвідати місця розташування запасних командних пунктів та паркування автомобілів Сил оборони у Харкові.

Пізніше чоловік приїхав до Хмельницького, орендував квартиру поблизу будинку офіцера ССО та встановив на балконі відеореєстратор, за допомогою якого відстежував його розпорядок дня і маршрути пересування.

Згодом, за даними СБУ, підозрюваний забрав зі схрону автомобільні дверцята із заздалегідь вмонтованою вибухівкою та встановив їх на кросовер в орендованому гаражі.

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення

СБУ заявляє, що після вбивства українського військового російська сторона обіцяла чоловікові евакуацію до РФ через треті країни та оформлення російського громадянства.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із анонімними чатами, які, за версією слідства, використовувалися для зв’язку з російською воєнною розвідкою.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.