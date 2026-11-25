Внаслідок російської атаки на Запоріжжя поранені троє людей. У Шевченківському районі міста пошкоджені багатоповерхові будинки та автомобілі, а рух через греблю ДніпроГЕС повністю перекрито в обох напрямках.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Спочатку повідомлялося про одного пораненого, згодом кількість постраждалих зросла до трьох.

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Російські війська атакували Шевченківський район Запоріжжя. Наслідки удару уточнюються.

Через перекриття руху греблею ДніпроГЕС транспорт спрямовують в об’їзд через Арковий міст острова Хортиця, Вантовий міст та міст імені Преображенського.