Внаслідок російської атаки на Запоріжжя поранені троє людей. У Шевченківському районі міста пошкоджені багатоповерхові будинки та автомобілі, а рух через греблю ДніпроГЕС повністю перекрито в обох напрямках.
Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
Спочатку повідомлялося про одного пораненого, згодом кількість постраждалих зросла до трьох.
Російські війська атакували Шевченківський район Запоріжжя. Наслідки удару уточнюються.
Через перекриття руху греблею ДніпроГЕС транспорт спрямовують в об’їзд через Арковий міст острова Хортиця, Вантовий міст та міст імені Преображенського.