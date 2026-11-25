На Сумщині внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще троє дістали поранення та травми. Один із загиблих помер у лікарні після удару дрона, який стався 23 листопада.

Про це повідомила Національна поліція України.

У Сумській громаді FPV-дрон влучив в автомобіль. Унаслідок удару загинув 76-річний чоловік, ще один чоловік віком 38 років був поранений.

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Крім того, у лікарні помер 69-річний чоловік, який отримав поранення і травми 23 листопада внаслідок удару російського дрона у Середино-Будській громаді.

Після тієї ж атаки до медичного закладу звернулися дві жінки віком 60 і 68 років, які також зазнали травм.

Поліцейські працюють на місцях ударів.