Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував особисто супроводити президента України Володимира Зеленського до Москви на переговори з Володимиром Путіним та виступити гарантом його безпеки. Водночас він заявив, що в разі відмови від такого формату Зеленському варто самому вирушити на фронт з автоматом.

Про це пише білоруське державне агентство БЕЛТА з посиланням на інтерв’ю Лукашенка французькому журналу Le Point.

Під час розмови журналіст нагадав, що раніше Путін пропонував Зеленському приїхати на переговори до Москви, однак за нинішніх обставин реалізувати таку пропозицію складно.

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У відповідь Лукашенко заявив, що міг би особисто супроводити українського президента до російської столиці.

“Ми з Володею Зеленським могли б сісти й полетіти до Москви. Удвох. Я, як гарант його безпеки, міг би сісти з ним і полетіти до Москви”, — сказав Лукашенко.

Він висловив переконання, що такий формат дозволив би швидше домовитися про завершення війни, ніж переговори за участю європейських країн.

“Ми швидше б домовилися, ніж із вами, про закінчення цієї війни та майбутній устрій тощо. І люди б це сприйняли”, — заявив він, звертаючись до європейців.

Лукашенко також висловив думку, що майбутнє України, Білорусі та Росії мають визначати керівники саме цих трьох держав.

“Усе одно ми втрьох визначимо, яким буде наше майбутнє — України, Білорусі та Росії. Ми три слов’янські народи”, — сказав він.

За його словами, саме ці три країни історично відігравали й надалі відіграватимуть головну роль у визначенні майбутнього регіону.

Коли журналіст зауважив, що Зеленський навряд чи погодиться на запропонований формат переговорів, Лукашенко відповів різкою заявою.

“Не погодиться — хай воює. Хай сам іде на фронт з автоматом і воює. Війна триває, її треба зупинити. І ми могли б домовитися”, — заявив він.

Також Лукашенко заявив, що, на його думку, Росія перемагає Україну на фронті, маючи на увазі саме перемогу військовим шляхом.