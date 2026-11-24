Україні потрібно щонайменше 115 млрд євро у 2027 році, щоб вистояти в умовах повномасштабної війни. За словами президента Володимира Зеленського, Київ розраховує на отримання 90 млрд євро, а ще 25 млрд необхідно знайти.

Про це Володимир Зеленський заявив у зверненні до учасників засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Президент розповів, що Україна активно працює з європейськими партнерами над забезпеченням фінансування на наступний рік.

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За його словами, 45 млрд євро передбачені завдяки минулорічному рішенню Європейського Союзу про дворічну підтримку України по 45 млрд євро на рік. Нещодавно вдалося домовитися про ще 45 млрд євро.

“Тобто на наступний рік ми розуміємо, що Україна отримає 90 мільярдів євро. Єврокомісія вже представила шлях, як це забезпечити, і ми зараз працюємо, щоб Євросоюз це підтримав”, — сказав Зеленський.

Водночас для покриття всіх необхідних витрат бракує ще 25 млрд євро. Президент висловив упевненість, що Україні вдасться знайти ці кошти.

“25 мільярдів треба знайти. Я впевнений, що ми це завдання виконаємо”, — наголосив він.

Зеленський зазначив, що пошук фінансування залишається одним із головних завдань на центральному рівні.

“Це непросто, дуже вагомо, але вже п’ятий рік повномасштабної війни ми забезпечуємо Україні, українцям фінансовий базис, фінансову основу. І це щонайменше 100 мільярдів на рік”, — заявив президент.