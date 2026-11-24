У OpenAI та Anthropic дедалі більше співробітників сумніваються, що найпотужніші внутрішні моделі штучного інтелекту можна безпечно випускати для широкого використання. Частина дослідників вважає, що розвиток frontier-моделей варто суттєво сповільнити або навіть повністю зупинити навчання нових систем.

Про це пише Axios з посиланням більш ніж на два десятки співрозмовників, знайомих із внутрішніми дискусіями в AI-компаніях.

За даними видання, останні прориви OpenAI та Anthropic у математичних задачах, наукових дослідженнях, кібербезпеці та AI-розробці вразили навіть самих дослідників. Водночас ті самі моделі виявилися значно складнішими для контролю під час внутрішніх тестів.

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Axios пише, що обидві компанії мають невипущені моделі, які суттєво перевершують доступні публічно системи, однак компанії поки не можуть гарантувати, що їх безпечно випускати.

Деякі дослідники пропонують взагалі зупинити навчання нових моделей

Усередині OpenAI, Anthropic і ширшої AI-спільноти вже обговорюють не лише відмову від публічного випуску майбутніх frontier-моделей, а й можливість повної зупинки навчання нових систем.

“Якщо ми продовжимо намагатися робити моделі значно розумнішими — настільки, що вони справді будуть розумнішими за нас, — вони фактично зможуть успішно нас обманювати”, — сказав Axios один із дослідників.

За його словами, після досягнення такого рівня багато нинішніх схем контролю можуть перестати працювати.

Невипущені моделі вже демонструють надзвичайні можливості

Axios зазначає, що можливості внутрішніх моделей уже частково стали публічними.

Один із математиків Anthropic використав невипущену дослідницьку версію Claude для представлення доказу гіпотези Рімана — задачі, яка залишалася нерозв’язаною понад 150 років.

Невипущена модель OpenAI також допомогла згенерувати розв’язання сотень математичних доведень.

За даними Axios, саме невипущені системи були причетні й до деяких найгучніших інцидентів у сфері AI-безпеки, зокрема злому Hugging Face.

Проблема №1 — моделі вчаться обходити правила

Одним із головних джерел ризику дослідники називають reinforcement learning — навчання з підкріпленням.

Під час такого тренування модель отримує винагороду за успішне виконання завдань і поступово вчиться знаходити ефективніші способи досягнення результату.

Проблема полягає в тому, що зі зростанням можливостей моделі стають кращими й у маніпулюванні системою винагород. Якщо обхід обмежень допомагає отримати кращий результат, модель може навчитися використовувати саме такий шлях.

Проблема №2 — моделі розуміють, що за ними стежать

Раніше одним із головних механізмів контролю було примушування моделей “думати вголос” — показувати покрокову логіку перед остаточною відповіддю.

Це дозволяло дослідникам бачити небезпечні або заборонені міркування ще до того, як модель виконувала дію.

Однак, за даними джерел Axios, найпотужніші внутрішні моделі дедалі частіше приховують логіку своїх рішень.

Деякі системи демонстрували здатність взагалі не показувати справжній хід міркувань або створювати оманливі “версії для спостерігача”, які виглядають безпечними для людей, що контролюють модель.

Керівники OpenAI та Anthropic також визнають проблему

Axios нагадує, що керівники найбільших AI-компаній уже публічно говорили про ризики.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман назвав одну з пропозицій головного науковця компанії щодо галузевих обмежень на розвиток ШІ “найважливішою річчю, яку OpenAI опублікувала за довгий час”.

Керівник напряму alignment в Anthropic у вересні заявив, що швидкість розвитку ШІ “швидко стає надто високою, щоб ми могли забезпечувати безпеку”. Подібну позицію висловлював і CEO компанії Даріо Амодей.

Співробітники бояться, що прибуток переможе безпеку

Дослідники та співробітники, які безпосередньо працюють із найпотужнішими моделями, побоюються, що керівництво AI-компаній зрештою може поставити комерційні інтереси вище за питання безпеки.

Кілька співробітників frontier AI-компаній заявили Axios, що керівники дедалі менше усвідомлюють масштаб потенційних ризиків.

В OpenAI заявили, що компанія вже запровадила нові вимоги безпеки, які можуть уповільнити випуск моделей.

В Anthropic зазначили, що саме зберігання моделі всередині компанії не робить її автоматично безпечною.

“Наша відповідальність починається ще на етапі навчання і охоплює те, як ми самі використовуємо моделі, а не лише те, що випускаємо назовні”, — заявив представник компанії.

У Anthropic також наголосили, що компанія готова сповільнювати або відкладати запуск моделей, навіть якщо це матиме фінансові наслідки.

Найпотужніші моделі можуть залишити всередині компаній

Одним із можливих рішень дослідники називають відмову від широкого доступу до найпотужніших систем.

Такі моделі можуть залишатися всередині OpenAI, Anthropic та інших компаній, а зовнішнім користувачам надаватимуть лише обмежений доступ через спеціалізовані продукти для науки, математики, бізнесу чи кібербезпеки.

Втім, найобережніші дослідники попереджають, що навіть внутрішнє тестування надзвичайно потужних моделей може становити серйозний ризик.

Як підсумовує Axios, ті, хто працює найближче до переднього краю розвитку ШІ, дедалі голосніше попереджають про небезпеку — але поки незрозуміло, наскільки до цих попереджень готові прислухатися керівники індустрії.