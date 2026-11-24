Унаслідок нічної російської атаки на Запоріжжя загинули двоє людей, ще 41 людина постраждала. Серед постраждалих — немовля та троє дітей віком 4, 6 і 16 років.

Про це повідомили в ДСНС.

Рятувальники визволили 15 людей із заблокованих квартир.

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За однією з адрес удар припав поруч із дев’ятиповерховим житловим будинком. З-під завалів деблокували тіла двох загиблих, ще дев’ятьох мешканців визволили із квартир.

Внаслідок удару частково зруйнований перший поверх будинку. Також пошкоджені сусідні житлові будинки та припарковані автомобілі.

Авіабомба влучила у п’ятиповерхівку

Ще одна авіабомба влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Пошкоджені його фасад, розташовані поруч багатоповерхівки та понад десять легкових автомобілів.

Із квартир рятувальники деблокували шістьох людей та обстежили будинки для пошуку й надання допомоги постраждалим.

За іншою адресою повністю зруйнований приватний житловий будинок. Рятувальники також ліквідували загоряння легкового автомобіля, а вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні житлові будинки.

Психологи ДСНС надали допомогу 13 людям, серед них двоє дітей.

Кількість постраждалих уточнюється.