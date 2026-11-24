США та Росія дедалі активніше підштовхують Європу до дискусії про те, якою має бути система безпеки на континенті після завершення війни в Україні. Варіанти коливаються від відновлення діалогу НАТО з Москвою та посилення ролі ОБСЄ до нового загальноєвропейського договору або збереження нинішньої системи майже без змін.

Про це пише Politico, яке опитало 12 чинних і колишніх європейських чиновників, експертів та дипломатів НАТО.

Ключова суперечність полягає в тому, що Москва давно вимагає перегляду європейської системи безпеки, зокрема скорочення присутності НАТО та більшої ролі Росії у вирішенні питань континентальної безпеки. Тепер частина цієї дискусії отримала новий імпульс і з боку Вашингтона.

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Спецпредставник президента США Джаред Кушнер прямо заявив, що гарантії безпеки для України не можна розглядати окремо від майбутньої архітектури безпеки всієї Європи.

“Гарантії безпеки для України не можуть бути остаточно узгоджені окремо від післявоєнної архітектури безпеки Європи. Ці два питання мають розглядатися разом”, — написав він.

Водночас у Європі вже окреслили кілька принципових умов. Серед них — жодних переговорів про європейську безпеку без участі самої Європи, жодних односторонніх рішень щодо майбутнього членства України в НАТО та жодної нової великої угоди до завершення війни.

“У нас уже є система безпеки в Європі, нам не потрібно її змінювати”, — заявив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

Сценарій 1. Посилена ОБСЄ

Один із варіантів — надати значно більшу роль Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

ОБСЄ залишається однією з небагатьох європейських структур у сфері безпеки, членом якої досі є Росія. Організація вже має механізми зниження військових ризиків, зокрема Віденський документ, який передбачає попереднє інформування про масштабні військові навчання.

Після можливої мирної угоди ОБСЄ могла б стати майданчиком для контролю за припиненням вогню, уточнення окремих елементів домовленостей та впровадження нових заходів довіри — наприклад, правил завчасного повідомлення про військову активність.

Більше ніж 40 країн уже підтримали дискусію про нові механізми управління ризиками та зменшення військової напруженості у разі укладення мирної угоди.

Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу заявив, що організація може бути використана для відновлення прозорості, зниження ризиків і управління напруженістю.

Втім, проблема ОБСЄ — її масштаб і принцип консенсусу. Організація об’єднує 57 держав, через що ухвалення рішень часто є повільним і складним.

Сценарій 2. Відновлення Ради НАТО — Росія

Інший варіант — повернення Ради НАТО — Росія, яка фактично припинила роботу після початку повномасштабного вторгнення.

Цей формат створили у 2002 році як майданчик для консультацій, зниження ризиків та окремих спільних рішень. У його межах свого часу вдалося домовитися про співпрацю у рятуванні екіпажів підводних човнів та боротьбі з тероризмом.

Водночас Рада ніколи не надавала Росії права вето на рішення НАТО або на оборонну політику союзників.

Останнє засідання Ради відбулося за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нинішній генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже називав цей формат “мертвим”.

Між НАТО і російським Генштабом формально зберігається канал зв’язку, однак, за словами представників Альянсу, він майже не використовується.

Частина дипломатів допускає, що після мирної угоди відновлений формат міг би допомагати уникати ескалації. Водночас у НАТО побоюються, що його повернення може надати Москві додаткової політичної легітимності.

Сценарій 3. Новий договір про безпеку в Європі

Наймасштабніший варіант — укладення нового загальноєвропейського договору, який доповнив би нинішню систему або навіть частково її замінив.

Прихильники такого підходу вказують, що геополітична ситуація суттєво змінилася: Фінляндія та Швеція вступили до НАТО, Україна рухається до Євросоюзу, а до традиційних військових загроз додалися нові технології, зокрема штучний інтелект.

“Геополітика змінилася. Тому ви не можете просто почати з того місця, на якому все зупинилося — доведеться вести переговори заново”, — пояснив директор європейської програми Egmont Institute Свен Біскоп.

Але саме цей сценарій викликає одні з найбільших побоювань серед союзників України. У Європі остерігаються, що нова угода може фактично надати Росії право впливати на рішення НАТО та інших європейських структур.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін не бачить підстав ставити під сумнів нинішні союзи.

Ще жорсткіше в НАТО ставляться до російської ідеї укладати окремі двосторонні пакти про ненапад із країнами Альянсу. Один із дипломатів НАТО назвав такий варіант абсолютно неприйнятним, оскільки Москва могла б використати його для розколу союзників.

Гарантії для України за принципом статті 5

Окремий, вужчий варіант — американська пропозиція надати Україні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО.

Москва вже заявила, що такий варіант для неї неприйнятний.

Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що навіть формула “гарантій за принципом статті 5” потребує конкретних відповідей.

“Які країни підтримають Україну, якщо на Україну знову нападуть? Що саме наші партнери зроблять у відповідь? Які війська будуть заздалегідь розміщені на нашій території? Скільки все це коштуватиме? І чи справді це працюватиме?” — заявив Зеленський.

Таким чином, навіть один із потенційних компромісних варіантів поки не має узгодженого змісту ані між Україною та її партнерами, ані з Росією.

Сценарій 4. Новий формат ЄС — Росія

Ще один можливий шлях — відновлення окремого політичного каналу між Європейським Союзом і Росією.

Подібний механізм уже існував. У межах Угоди про партнерство і співробітництво 1997 року працювала Постійна рада партнерства ЄС — Росія, яка проводила зустрічі щодо зовнішньої політики, юстиції, науки, економіки, спрощення візового режиму та прикордонної співпраці.

Після російської анексії Криму в 2014 році цей формат був заморожений.

У ЄС є важелі, яких немає в інших структурах, — торгівля, санкції, візова політика та управління кордонами. Саме тому окремий формат ЄС — Росія теоретично міг би стати частиною післявоєнних відносин.

Але європейські дипломати наголошують: такий механізм не може підміняти собою нинішню систему безпеки.

“Якщо такий формат сприйматиметься як зміна нинішньої архітектури безпеки в Європі, він не спрацює. Його потрібно буде подавати як доповнення до чинної архітектури”, — сказав один із дипломатів ЄС.

Окреме питання — можливе відновлення економічних та енергетичних відносин із Росією.

Експерти застерігають від швидкого повернення до залежності від російських енергоносіїв. Спочатку, на їхню думку, мають з’явитися реальні механізми довіри та безпеки.

Єврокомісія також наголосила, що змістовні переговори про майбутню систему європейської безпеки можливі лише після досягнення припинення вогню в Україні та за участю союзників по НАТО і держав ЄС.

Сценарій 5. Нічого принципово не змінюється

П’ятий варіант — нинішня система безпеки в Європі зберігається майже без змін.

Логіка цього сценарію проста: головними військовими й економічними структурами Європи залишаються НАТО та ЄС, а Росія не є і не може бути членом жодної з них.

“Є тільки один Євросоюз і одне НАТО, членом яких Росія бути не може. Тому геополітично Росія тепер є сусідом Європи”, — пояснює Біскоп.

У такій системі Москва могла б мати канали комунікації та механізми зниження ризиків, але не право спільно визначати політику НАТО чи ЄС.

Проблема полягає в тому, що Росія категорично виступає проти такого підходу та вимагає ширшого перегляду європейської системи безпеки.

Один із дипломатів НАТО наголосив, що перед відновленням будь-якого серйозного діалогу необхідно вирішити питання довіри.

“Росія повністю ігнорувала мирні угоди, укладені протягом останніх 30 років. Якщо ви хочете відновити розмову, обидві сторони мають погодитися з її умовами. Не може бути лише одна сторона — це вже розмова із самим собою”, — сказав він.

Головне питання — яке місце отримає Росія

Усі п’ять сценаріїв зрештою зводяться до одного принципового питання: чи повинна Росія після завершення війни отримати формальну роль у визначенні правил європейської безпеки.

Москва наполягає, що без такого перегляду стабільна система неможлива. У багатьох європейських столицях, навпаки, побоюються, що повернення Росії до процесу ухвалення рішень дозволить їй отримати політичний вплив, якого вона не змогла домогтися військовим шляхом.

При цьому майбутні гарантії для України дедалі більше пов’язують не лише з питанням завершення нинішньої війни, а й із тим, як виглядатиме вся система безпеки Європи після неї.

Саме тому дискусія навколо післявоєнного устрою може виявитися не менш складною, ніж переговори про припинення бойових дій.