Протягом минулої доби та вночі російські війська знову атакували цивільну й енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Унаслідок ударів шестеро людей отримали гостру реакцію на стрес, госпіталізація їм не знадобилася.
Про це повідомили в Житомирській ОВА та ДСНС.
У Коростені під ударом опинилися відділення “Нової пошти” та складські приміщення розташованих поруч комерційних підприємств. Після атаки виникла масштабна пожежа, яку рятувальникам вдалося локалізувати.
У Житомирі були атаковані два підприємства. Пошкоджені ремонтний цех, адміністративна будівля та 36 цивільних транспортних засобів. Також пошкоджені покрівлі та вікна двох житлових будинків і двох навчальних закладів.
У Житомирському районі російські війська атакували об’єкт енергетичної інфраструктури.
За даними ДСНС, унаслідок ударів виникли пожежі на об’єкті критичної інфраструктури, у складській будівлі та легкових автомобілях. Також пошкоджені приватні житлові будинки, автобус і вантажні автомобілі.
Гасіння пожеж ускладнювали повторні загрози російських обстрілів. На одній із локацій ліквідація пожежі ще триває.
Загиблих немає.