Протягом минулої доби та вночі російські війська знову атакували цивільну й енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Унаслідок ударів шестеро людей отримали гостру реакцію на стрес, госпіталізація їм не знадобилася.

Про це повідомили в Житомирській ОВА та ДСНС.

У Коростені під ударом опинилися відділення “Нової пошти” та складські приміщення розташованих поруч комерційних підприємств. Після атаки виникла масштабна пожежа, яку рятувальникам вдалося локалізувати.

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У Житомирі були атаковані два підприємства. Пошкоджені ремонтний цех, адміністративна будівля та 36 цивільних транспортних засобів. Також пошкоджені покрівлі та вікна двох житлових будинків і двох навчальних закладів.

У Житомирському районі російські війська атакували об’єкт енергетичної інфраструктури.

За даними ДСНС, унаслідок ударів виникли пожежі на об’єкті критичної інфраструктури, у складській будівлі та легкових автомобілях. Також пошкоджені приватні житлові будинки, автобус і вантажні автомобілі.

Гасіння пожеж ускладнювали повторні загрози російських обстрілів. На одній із локацій ліквідація пожежі ще триває.

Загиблих немає.