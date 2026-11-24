У ніч на 24 листопада Росія атакувала Україну 96 ударними безпілотниками різних типів, серед яких 64 реактивні Shahed. Станом на 08:00 сили ППО збили або подавили 73 дрони, зокрема 45 реактивних Shahed.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Для атаки Росія застосувала ударні БпЛА типу Shahed, “Гербера” та дрони-імітатори типу “Пародія”.

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Запуски здійснювалися з напрямків Орел, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, ППО збила або подавила 73 БпЛА типу Shahed, “Гербера” та інших типів.

Зафіксовані влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває — у повітряному просторі залишаються кілька російських безпілотників.