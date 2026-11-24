Російський безпілотник атакував залізничну станцію Коростень. Унаслідок падіння уламків одна людина загинула, ще двоє були поранені.

Про це повідомила Укрзалізниця.

На момент удару біля вокзалу перебував електропоїзд. Моніторинговий центр Укрзалізниці заздалегідь попередив про загрозу, після чого бригада поїзда оголосила підвищену небезпеку та розпочала евакуацію.

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Залізничники також вивели людей із будівлі вокзалу до великого стаціонарного укриття. Туди перейшли працівники залізниці, бригада електропоїзда та більшість пасажирів.

Серед працівників Укрзалізниці постраждалих немає.

У компанії закликали пасажирів під час оголошення підвищеної небезпеки чітко виконувати інструкції залізничників та негайно переходити в укриття.

“Залишатися поруч із залізничною інфраструктурою під час оголошеної підвищеної небезпеки, коли залізничники проводять евакуацію, — означає наражати себе на смертельну небезпеку”, — наголосили в Укрзалізниці.