24 листопада поблизу міста Хорол на Полтавщині зіткнулися автомобілі ВАЗ і Range Rover. Унаслідок аварії загинула пасажирка ВАЗ, водія госпіталізували у тяжкому стані.

Про це повідомили в ГУНП в Полтавській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 08:50 на автодорозі Київ — Харків — Довжанський у Лубенському районі.

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За кермом ВАЗ перебував 77-річний чоловік, автомобілем Range Rover керував 53-річний водій.

Пасажирка ВАЗ дістала травми, від яких загинула на місці. Водія легковика доставили до лікарні у тяжкому стані.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.