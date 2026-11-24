Президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна продовжує атакувати російські нафтопереробні підприємства, попри нібито особисте прохання президента США Дональда Трампа припинити ці удари. Диктатор пригрозив Україні “неминучими діями” у відповідь.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “Інтерфакс” із посиланням на виступ Путіна на засіданні комісії з питань стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу РФ.

За словами Путіна, Трамп нібито безпосередньо звертався до української влади із проханням утриматися від атак на російські нафтопереробні потужності.

Реклама

Реклама

“Ми бачимо, що київський режим не припиняє атак на наші переробні потужності. До речі, попри заклик і пряме прохання президента США не робити цього, утриматися від цих атак, київська влада не дослухається до таких порад”, — сказав він.

Путін додав, що українські удари тривають “як ні в чому не бувало”, після чого виступив із погрозою.

“У зв’язку з цим зазначу: дії у відповідь з нашого боку неминучі, про це всі повинні знати”, — заявив російський президент.

Водночас Путін стверджує, що ескалація, яку, за його словами, Україна розпочала на початку червня 2026 року та яка нібито була розрахована на 40 днів, не здатна завдати Росії критичної шкоди.

Попри це він запропонував обговорити додаткові заходи для посилення безпеки російських нафтопереробних заводів та захисту їхніх працівників.