П’ятиразовий олімпійський чемпіон із дзюдо та претендент на посаду президента Франції Тедді Рінер розкритикував відправлення французьких військових в Україну. Його заява про російсько-українську війну викликала критику.

Про це пише Politico.

“Я не розумію, чому ми відправляємо військових в Україну, коли це не наша війна”, — заявив Рінер.

Реклама

Реклама

Йшлося про розміщення французьких військових в Україні, яке опозиційні партії розкритикували через ухвалення рішення без схвалення парламенту. За словами заступниці міністра оборони Франції Аліс Руфо, військові займаються навчанням та обслуговуванням техніки.

“Якщо завтра я стану президентом, то хотів би бути людиною, яка об’єднує людей, усміхається та тисне руки, щоб покласти край цій війні”, — додав Рінер.

37-річний спортсмен оголосив про намір балотуватися у президенти на початку листопада. Відтоді він представив лише кілька політичних пропозицій та до цього часу не висловлювався щодо зовнішньої політики.

Двоє провідних претендентів на президентських виборах у квітні 2027 року — лідерка ультраправих Марін Ле Пен та представник ультралівих Жан-Люк Меланшон — також критикували політику чинного президента Еммануеля Макрона щодо України. Уряд Макрона надавав Україні фінансову допомогу та зброю, а також був одним із лідерів “коаліції охочих”.

Водночас Рінера, з огляду на його попередні передвиборчі заяви, більше пов’язували з табором прихильників Макрона. За даними перших опитувань, рівень підтримки спортсмена становить близько 4%, переважно серед виборців, які голосували за Макрона на попередніх президентських виборах.

На заяву Рінера відреагувала депутатка Європарламенту Наталі Луазо, яка відповідає за зовнішньополітичний напрям у команді кандидата в президенти Едуара Філіппа.

“Світ Тедді Рінера був би таким простим: ні в що не втручаєшся, усім тиснеш руки — і в усьому світі панують мир та любов”, — написала Луазо в соцмережі X.

Рінер зробив заяву під час конгресу мерів Франції в Парижі, де намагався заручитися підтримкою місцевих посадовців для участі у президентських виборах.

За словами спортсмена, він уже отримав понад 100 підписів на підтримку своєї кандидатури. Для офіційної реєстрації кандидатом у президенти Франції необхідно зібрати 500 підписів.