Марін Ле Пен і президент України Володимир Зеленський заявляють про готовність зустрітися, однак сторони поки не можуть домовитися про місце переговорів. Ле Пен відмовляється їхати до Києва і натомість запросила Зеленського до Парижа або Брюсселя.

Про це пише Politico.

Після зустрічі з послом України у Франції в понеділок Ле Пен, за словами представника її партії “Національне об’єднання” та одного з радників, зберегла позицію щодо відмови від поїздки до України.

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За словами радника, вона вважає такий візит порожнім політичним жестом.

“Їй не подобається ідея їхати туди заради фото”, — сказав співрозмовник видання.

Замість цього Ле Пен запросила Зеленського на зустріч у Брюсселі або Парижі.

Офіс президента України відмовився коментувати Politico, чи готовий Зеленський прийняти таке запрошення.

Зустріч не є пріоритетом для жодної зі сторін

Politico зазначає, що суперечка щодо місця зустрічі може виглядати як питання графіка або того, хто до кого має приїхати.

Водночас видання вважає, що це демонструє більш фундаментальну проблему: зустріч наразі не є головним пріоритетом ані для Зеленського, ані для Ле Пен.

Український президент зосереджений на мирних переговорах із Вашингтоном і Москвою, отриманні додаткових систем протиракетної оборони на тлі посилення російських атак напередодні зими та ситуації на фронті.

Для Ле Пен налагодження робочих відносин із Зеленським могло б допомогти дистанціюватися від репутації політика, прихильного до Росії.

Politico нагадує про її попередню критику НАТО, позитивне ставлення до Володимира Путіна до повномасштабного вторгнення Росії в Україну та кредит у €6 млн, який “Національне об’єднання” отримувало від російського банку і згодом погасило.

Ле Пен хоче скоротити майбутню допомогу Україні

За даними видання, Ле Пен розраховує, що позиція щодо скорочення фінансової підтримки України не зашкодить їй на виборах, якщо вона пояснюватиме це складним станом французьких державних фінансів.

При цьому опитування аналітичного центру Destin Commun показало, що більшість французів вважають Росію найбільшою геополітичною загрозою для країни.

Для Києва одним із головних питань у відносинах із Європою залишається кредит ЄС для України на €90 млрд, який Брюссель остаточно погодив раніше цього року.

Радник “Національного об’єднання” заявив Politico, що посол України у Франції побоювався: у разі обрання Ле Пен президентом вона може переглянути цю підтримку.

Після зустрічі з дипломатом Ле Пен заявила, що не має наміру скасовувати вже ухвалену угоду.

Водночас вона дала зрозуміти, що за її президентства Франція не підтримуватиме аналогічні механізми фінансування України у майбутньому.

Європейська комісія має представити новий план кредитування України на €45 млрд.

Зеленський вважає, що Ле Пен може змінити позицію

Сам Зеленський публічно досить спокійно оцінює перспективи відносин України з Францією у разі приходу Ле Пен до влади.

Запрошуючи її до Києва, президент заявив, що вона може “змінити свою думку” щодо фінансової підтримки України після візиту до країни.

“Іноді є багато політики й популізму, спрямованого на формування ядра підтримки для перемоги. Але об’єктивні виклики й реалії політики нікуди не зникають. Подивимося, як усе розвиватиметься”, — сказав Зеленський Politico.

Макрон розкритикував позицію Ле Пен

Президент Франції Еммануель Макрон значно жорсткіше відреагував на пропозиції Ле Пен щодо скорочення допомоги Україні.

Після зустрічі із Зеленським на саміті європейських лідерів у Дубліні він заявив, що обмеження ресурсів для України може змусити її погодитися на несправедливий мир.

“Скажімо прямо: ті, хто хоче обмежити ресурси України, зрештою хочуть примусити її до несправедливого миру, зробити її постійно вразливою”, — написав Макрон.

За його словами, така політика є “рецептом для наступної війни” і не може бути позицією Франції.