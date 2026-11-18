Президент США Дональд Трамп і Володимир Путін проведуть у четвер окрему зустріч у китайському Шеньчжені. Це будуть їхні перші особисті переговори більш ніж за рік.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на американського посадовця.

Зустріч відбудеться на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

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Того ж дня Трамп і Путін мають провести тристоронні переговори з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Союзники побоюються переговорів без їхньої участі

Bloomberg зазначає, що майбутня тристороння зустріч уже викликала занепокоєння у низці столиць через побоювання, що лідери США, Росії та Китаю можуть обговорювати важливі геополітичні питання без участі союзників.

Окрема зустріч Трампа і Путіна може посилити ці побоювання на тлі дипломатичних зусиль США щодо припинення війни Росії проти України.

Київ та його партнери, за даними агентства, побоюються, що Вашингтон може спробувати домогтися від України поступок, які вони вважають неприйнятними.

При цьому Путін продовжує висувати максималістські територіальні вимоги та завдавати повітряних ударів по Україні.

Трамп водночас наполягає, що російський лідер хоче миру, і останнім часом частіше називає президента України Володимира Зеленського більшою перешкодою для припинення вогню.

Перша особиста зустріч після Аляски

Переговори у Шеньчжені стануть першою особистою зустріччю Трампа і Путіна після серпня 2025 року.

Тоді президент США приймав російського лідера на Алясці.

За даними Bloomberg, той саміт не приніс дипломатичного прориву.

Водночас Путін отримав урочистий прийом із червоною доріжкою та поїздкою у президентському автомобілі.

Новий саміт у Шеньчжені знову дасть Путіну можливість з’явитися на великому міжнародному майданчику на тлі спроб Росії подолати дипломатичну ізоляцію через війну проти України.

У середу Путін уже потиснув руку Трампу під час спільного фотографування учасників саміту АТЕС, за яким спостерігав Сі Цзіньпін.

Раніше “Головне в Україні” писало, що Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін зібралися у Шеньчжені напередодні тристоронньої зустрічі. Під час заходів саміту АТЕС Трамп і Путін уже потиснули один одному руки, а Сі особисто зустрів президента США в аеропорту.