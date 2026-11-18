Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що обережно оптимістично оцінює нинішні зусилля щодо завершення війни Росії проти України. За його словами, останні переговори за участю США, України, Росії та європейських країн свідчать про рух у правильному напрямку.

Про це пише Bloomberg за підсумками інтерв’ю Стубба на стартап-заході Slush у Гельсінкі.

“Якщо ви не говорите про мир, якщо у вас немає процесу, якщо у вас немає порядку денного для миру, ви ніколи його не досягнете”, — заявив президент Фінляндії.

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Стубб відзначив кращу координацію Європи

За словами Стубба, європейські країни останнім часом значно краще координують свої позиції напередодні переговорів.

“Європа взяла себе в руки”, — сказав він.

Минулого тижня європейські лідери визначили радників із національної безпеки Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Польщі, які представлятимуть регіон на технічних переговорах разом із представниками Європейського Союзу.

Війна навряд чи завершиться до кінця року

Водночас Стубб не очікує, що війна завершиться до кінця 2026 року.

На його думку, Україні та її партнерам необхідно готуватися до важкої зими.

Серед головних напрямів підтримки він назвав посилення протиповітряної оборони, захист енергетичної інфраструктури та забезпечення фінансування України.

Під час інтерв’ю Стубб також говорив про штучний інтелект, технологічний суверенітет Європи та залежність континенту від інфраструктури, необхідної для розвитку нових технологій.

Президент Фінляндії назвав інвестиції у штучний інтелект можливістю для Європи та наголосив на важливості розвитку дата-центрів, які, за його словами, можуть залучати додаткові інвестиції та приносити користь економіці.

Раніше “Головне в Україні” писало, що США активізували переговори щодо завершення війни та обговорюють із Києвом, Москвою і європейськими партнерами питання територій, майбутнього членства України в НАТО та нової архітектури безпеки в Європі. За даними Bloomberg, Вашингтон також запитував Україну, чи погодилася б вона поступитися Донбасом в обмін на вступ до Альянсу.