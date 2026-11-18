18 листопада російські війська втретє за ранок завдали удару по історичному центру Одеси. Загалом унаслідок ранкових атак постраждали 13 людей, четверо загинули.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок третього удару по Одесі загинула одна людина, ще двоє постраждали.

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Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська двічі атакували центральну частину Одеси. Тоді повідомляли про двох загиблих жінок і сімох постраждалих.

Унаслідок першої атаки було пошкоджено вікна будинків, кафе та магазинів. Також загорівся легковий автомобіль.

Під час другої атаки на центр міста пошкоджень зазнали житловий будинок та навчальний заклад.