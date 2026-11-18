18 листопада президент Росії Володимир Путін провів у китайському Шеньчжені переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, які тривали понад дві години. Напередодні запланованої на 19 листопада тристоронньої зустрічі з Дональдом Трампом російський президент заявив, що очікує від переговорів значної користі.

Про це повідомляють росЗМІ.

Після прибуття до Шеньчженя Путіна в аеропорту зустрів Цай Ці — член Постійного комітету Політбюро ЦК Компартії Китаю та керівник апарату Сі Цзіньпіна. Для російського президента організували церемонію зустрічі з червоною доріжкою, військовим маршем і танцями.

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Про що говорили Путін і Сі

18 листопада Путін і Сі Цзіньпін провели двосторонні переговори на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

На початку зустрічі Путін назвав китайського лідера другом і заявив, що радий зустрічі з ним. Під час переговорів у розширеному складі російський президент заявив, що зовнішньополітична взаємодія Москви та Пекіна залишається стабільною.

“Російсько-китайська зовнішньополітична зв’язка працює стабільно і в позитивному ключі”, — сказав Путін.

Він також заявив, що Росія та Китай дотримуються спільних підходів до формування багатополярного світового устрою, а їхньою спільною метою є забезпечення миру та процвітання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

У переговорах у вузькому складі взяли участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та помічник російського президента Юрій Ушаков. Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна тривали понад дві години.

Сі Цзіньпін закликав розширювати торгівлю

Під час вступного виступу на саміті АТЕС Сі Цзіньпін закликав країни регіону розширювати торгівлю та двосторонні економічні відносини. Китайський лідер виступив за усунення торговельних та інвестиційних бар’єрів і створення відкритої економіки Азійсько-Тихоокеанського регіону.

“Відкритість веде до прогресу. Закритість веде до відсталості”, — заявив Сі.

Він також виступив проти односторонніх підходів і протекціонізму та пообіцяв знижувати митні тарифи й розширювати доступ іноземних компаній на китайський ринок.

Чого Путін очікує від зустрічі з Трампом і Сі

Виступаючи на діловому саміті АТЕС, Путін заявив, що розраховує на значну користь від майбутніх тристоронніх переговорів із Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. За його словами, зустрічі лідерів найбільших економік дають можливість обговорювати міждержавні розбіжності в політиці, економіці та безпеці й шукати компроміси.

“Тому очікую і великої потенційної користі від майбутньої тристоронньої зустрічі між лідерами Росії, Китаю та США, яка запланована на полях саміту АТЕС”, — заявив Путін.

Тристороння зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна має відбутися 19 листопада у Шеньчжені.

За інформацією Financial Times, Трамп планує порушити питання контролю над ядерними озброєннями. Спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв повідомив, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не братимуть участі у тристоронньому саміті, оскільки займаються питаннями врегулювання війни в Україні.