Українська операція проти Кримського мосту була спланована не лише як військовий удар, а й як символічний сигнал напередодні зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. Один з офіцерів, який брав участь в операції, заявив, що її метою було продемонструвати слабкість російського лідера.

Про це пише The Times.

“Ми запланували це як символічний жест перед зустріччю Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна, щоб показати, що Путін слабкий”, — сказав виданню український офіцер, який брав участь в операції.

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The Times зазначає, що внаслідок українських ударів Кримський міст зазнав серйозних пошкоджень, а центральний 227-метровий проліт автомобільної частини обвалився у воду. Уламки перекрили судноплавний канал між Азовським і Чорним морями.

Операція без Starlink

За словами співрозмовника The Times, ця операція також продемонструвала, що Україна може проводити складні ударні місії без використання супутникових мереж Starlink і Starshield Ілона Маска.

Офіцер заявив, що українські сили створили власні канали зв’язку для ретрансляції радіосигналів.

“Уперше в історії ми використали всі ці дрони для передачі відеосигналу ракетам, щоб вони могли вразити конкретні точки на мосту. Ми показали, що можемо проводити такі операції без Starlink”, — сказав він.

За його словами, це дозволило обійти обмеження на використання американських систем зв’язку під час ударних операцій.

Хто брав участь в операції

За даними українських військових джерел The Times, удар був частиною комплексної спільної операції.

До неї залучили ракетні війська, пілотів безпілотників 7-го Центру глибоких ударів “Птахи Мадяра”, 1-шу бригаду спеціального призначення безпілотних систем, Службу безпеки України, Військово-морські сили та підрозділи Сил спеціальних операцій.

Після атаки з’явилися фотографії, на яких видно, що центральний проліт автомобільної частини мосту впав у воду.

Згодом СБУ оприлюднила відео, зняте, як зазначає The Times, імовірно одним з українських безпілотників, який безперешкодно пролітав над мостом. На кадрах видно масштаб руйнування конструкції.

Раніше “Головне в Україні” писало, що після українських ударів арка та проліт автомобільної частини Кримського мосту обвалилися у воду. За оцінкою військового експерта Андрія Риженка, відновлення автомобільного прольоту разом з аркою може тривати понад рік.