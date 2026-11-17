За одну добу Сили оборони України уразили 10 російських радіолокаційних станцій і засобів радіоелектронної боротьби. Найбільше цілей було знищено у Брянській області РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

16 листопада та в ніч на 17 листопада українські підрозділи уразили шість радіолокаційних станцій малої дальності на Брянщині.

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За даними Генштабу, ці радари російські війська використовували для виявлення українських безпілотників і керування засобами протиповітряної оборони у прикордонних районах.

Також у Брянській області під удар потрапили дві станції радіоелектронної боротьби тактичного рівня, призначені для придушення зв’язку та навігації українських дронів.

Ще дві станції РЕБ були уражені на півдні: одну – в районі Яковенкового на тимчасово окупованій території Криму, іншу – поблизу Приазовського у Краснодарському краї РФ.

У Генштабі зазначили, що втрата радарів і засобів РЕБ створює додаткові “сліпі плями” в російській обороні.

“Без радарів противник пізніше бачить українські дрони, а без РЕБ не може їх глушити. Отже, наступні удари Сил оборони стануть точнішими і дійдуть до цілей легше”, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі заявили, що удари по ключових військових цілях Росії триватимуть.