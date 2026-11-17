Вживаний лазерний принтер має сенс, якщо це модель відомого бренду з невеликим пробігом, а продавець дає гарантію. Новий краще брати, коли друкувати доведеться щодня і багато або потрібна гарантія виробника. Нижче розбираємо, як відрізнити вдалу знахідку від проблемної покупки.

Лазерна техніка довго служить, тому ринок вживаних моделей великий. Якщо ви плануєте купити лазерний принтер, спершу визначте обсяг друку і бюджет: від цього залежить, чи виправдає себе економія.

Скільки ви друкуєте насправді

Якщо ви хочете купити лазерний принтер для дому, зазвичай вистачає кількох сотень сторінок на місяць. З таким навантаженням вживаний апарат працюватиме спокійно. Для щоденних пачок документів краще шукати новий пристрій або модель із запасом за навантаженням.

Прикиньте, скільки сторінок ви друкували за останні кілька місяців. Це надійніше за здогади і одразу показує, чи потрібен запас.

Що означає пробіг і як його перевірити

Пробіг показує, скільки сторінок принтер уже надрукував. Навіть в одній моделі він може відрізнятися від сотень сторінок до понад ста тисяч, а разом із ним відрізняється знос вузлів. Найбільше зношуються термоблок, фотобарабан і ролики подачі паперу, тому саме на них варто звернути увагу.

Лічильник можна побачити на звіті про стан пристрою, який друкується з меню принтера. Попросіть продавця надіслати його фото. Потім зробіть тестовий друк: чорний колір має лягати рівно, без смуг, плям і сірого фону, а папір не повинен жуватися.

Що ще перевірити у вживаного

Перед тим як купити лазерний принтер з пробігом, уточніть кілька деталей:

чи не блокує пристрій заправлені або несумісні картриджі, бо деякі моделі мають чіп чи прошивку з такою перевіркою;

чи можна повторно заправляти картридж і чи є він у комплекті;

чи дає продавець гарантію: навіть короткий термін, наприклад 14 днів, дозволяє спокійно перевірити техніку вдома;

які підключення є: USB, Wi-Fi чи мережевий кабель, і чи підтримує принтер вашу операційну систему;

чи є повний комплект: кабель живлення, лоток, кабель підключення.

Коли краще взяти новий

Новий принтер вигідніший, якщо друк щоденний, потрібна офіційна гарантія виробника або важливо, щоб усі вузли були без зносу. Також майте на увазі, що стартовий картридж у новому пристрої нерідко менший за ресурсом, ніж повноцінний, тож заправку чи заміну варто закласти в бюджет.

Витрати після покупки

Ціна пристрою лише частина витрат. Далі йдуть картриджі, їхня заправка чи заміна й папір. Тонер не засихає під час простою, тому лазерна модель підходить тим, хто друкує рідко. Перевірте, чи легко знайти картридж саме до вашої моделі.

Купити лазерний принтер сьогодні можна з доставкою по Україні, тож місто проживання не обмежує вибір.

Чек-лист перед покупкою

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