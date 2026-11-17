Уранці 17 листопада російські війська атакували правобережну частину Дніпра, завдавши ударів по будинках та кондитерській фабриці. Кількість постраждалих зросла до десяти.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та мер Дніпра Борис Філатов.

До лікарні у стані середньої тяжкості доправили двох чоловіків віком 41 і 43 роки та 35-річну жінку.

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Раніше після атаки госпіталізували чотирьох жінок та одного чоловіка. Їхній стан оцінювали як середньої тяжкості. Ще дві жінки від госпіталізації відмовилися.

Унаслідок обстрілу в Дніпрі пошкоджено 13 багатоповерхівок, майже 70 приватних будинків, гімназію, магазини та тролейбус.

У Соборному районі під удар потрапили приватні будинки та фабрика з виробництва цукерок. У місцевій гімназії вибуховою хвилею вибило вікна, у класах також пошкоджено стелі.